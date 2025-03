Donald Trump ordenó pausar toda ayuda militar a Ucrania

El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó parar toda la ayuda militar a Ucrania, reportan medios como Bloomberg y Fox News, en lo que representa un incremento a la presión sobre el mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky, días después del enfrentamiento entre ambos en la Oficina Oval.

Los medios, que citan a altos funcionarios del Departamento de Defensa, señalan que la pausa se mantendrá vigente hasta que Trump determine que el liderazgo ucraniano demuestra un "compromiso de buena fe" con la paz. Según la fuente de Bloomberg, toda la ayuda militar de Estados Unidos que no está actualmente en Ucrania se detendría, incluidas las armas en tránsito en aviones y barcos o esperando en zonas de tránsito en Polonia.

La fuente de Fox News aseguró que la suspensión no equivale a "la terminación permanente de la ayuda; es una pausa".

Trump acusa a Zelensky de no querer la paz con Rusia, pero considera todavía posible alcanzar un acuerdo sobre los minerales ucranianos. "No debería ser tan difícil llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo podría concretarse muy rápidamente", declaró este lunes el mandatario estadounidense a periodistas, en un ambiente todavía enrarecido por el altercado verbal del viernes con su homólogo ucraniano en el despacho oval de la Casa Blanca.

"Ahora bien, quizá haya alguien que no quiera llegar a un acuerdo, y si ese alguien no quiere un acuerdo, creo que esa persona no estará ahí por mucho más tiempo", añadió. Trump también dijo que su par ucraniano debería ser más "agradecido" por la ayuda estadounidense.

Pero no dio por muerto el acuerdo sobre los minerales que Zelensky debía firmar en Washington la semana pasada y en virtud del cual Estados Unidos tendría acceso a tierras raras ucranianas.

En reacción a unas declaraciones hechas el domingo en Londres, en las que Zelensky dijo considerar "que un acuerdo que pusiera fin a la guerra (estaba) muy, muy lejos", Trump lo amenazó en su red Truth Social con que "no tolerará esto durante mucho más tiempo". "Este tipo no quiere la paz mientras tenga el apoyo de Estados Unidos", dijo el magnate, que el viernes había advertido con dejar sola a Ucrania si no era más conciliadora.

EM