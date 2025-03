Incertidumbre

Se llegó la fecha y ayer el presidente Donald Trump ratificó: “No hay margen ni para México ni para Canadá… Mañana, los aranceles del 25 por ciento a Canadá y del 25 por ciento a México. Ya está todo listo”, terminó amenazando. Sin embargo, con un personaje tan cambiante e impredecible, cualquier cosa puede suceder.

Así como ayer “suavizó” levemente con la posibilidad de un futuro encuentro con el presidente de Ucrania Volodímir Zelensky -después del “espectáculo” del viernes en la Oficina Oval- para iniciar un proceso de paz con Rusia -cediendo Ucrania un porcentaje de sus recursos minerales a Estados Unidos- y así como su incumplida promesa de llevar a cabo “deportaciones masivas” de inmigrantes con miles de detenidos -desde el primer día de su mandato- que ha quedado reducido a pequeños operativos, el asunto de los aranceles puede sufrir una serie de “ajustes” -de último minuto- que no representan la amenaza económica y caos que puede representar para toda Norteamérica, tal y como lo mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum ayer, quien confía en evitar la medida arancelaria, para lo que dijo “... hay que tener temple, serenidad y paciencia”.

México ha aportado -obligado, presionado o por iniciativa propia- su “granito de arena” con una serie de detenciones, decomisos de droga, localización y destrucción de laboratorios, y entrega de “terroristas”, como una aparente demostración de que se han acabado los “abrazos, no balazos” del pasado y que se está “en la misma página” de intención que nuestros vecinos del norte para evitar la sanciones económicas. Pero los resultados no pueden percibirse en tan poco tiempo, cuando estamos apenas a 41 días de que Trump llegó a la presidencia. Es por eso que suena incongruente el comentario que hizo el secretario de Comercio, Howard Lutnick, a la cadena de televisión CNN, quien al hablar sobre lo que México está haciendo en la lucha contra el narcotráfico dijo, “... las muertes por fentanilo no han disminuido lo suficiente”. Primero habrá que darle tiempo a las medidas extremas que se han tomado para ver los resultados del consumo en el futuro inmediato y segundo -muy importante-, que tome en cuenta el grave problema de consumo que tiene un nicho de su sociedad que “acelera” la demanda.

Cuando usted lea esta reflexión, ya sabremos la realidad a las amenazas de los aranceles por parte de Donald Trump, quien esta noche se presenta ante el Congreso para dar su informe sobre el Estado de la Unión, llegando con una desaprobación del 52 por ciento de los ciudadanos estadounidenses sobre la manera como se está desempeñando “su chamba” al frente de la Casa Blanca -según encuesta de SSRS para CNN-. Por lo pronto, con o sin aranceles, con Donald Trump todo es incertidumbre.

Usted, ¿qué opina?