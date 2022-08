Luego de que el pasado lunes 8 de agosto, la mansión del ex presidente de los estados Unidos, Donald Trump, ubicada en Palm Beach, Florida, fue allanada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el día de ayer el político compareció bajo juramento ante el tribunal de Nueva York.

Cabe mencionar que Trump se encuentra en medio de una pesquisa en la que se le investiga por presunto fraude en el negocio de su familia, esto de acuerdo con diferentes medios de comunicación.

¿Qué sucedió en la comparecencia?

El ex mandatario de 76 años fue interrogado por lo menos 4 horas en una oficina de Manhattan por Letitia James, quien es la fiscal general del estado de Nueva York, y quien se encuentra detrás de las prácticas comerciales de la Organización Trump.

No obstante, si el cateo de la mansión de Trump no era por sí solo polémico, la actitud del empresario a invocar más de 400 veces su derecho constitucional a no responder a ninguna pregunta del interrogatorio de este jueves lo fue más.

Según varios medios, Trump solamente contestó repetidamente “Misma respuesta” a los interrogatorios que se le hicieron sobre sus negocios, valoraciones de propiedades y préstamos.

De acuerdo con el diario estadounidense The Washington Post, luego de que Trump pronunciara su nombre como parte del protocolo sólo se limitó citar más de 400 veces la Quinta Enmienda que permite a los acusados a negarse responder cualquier pregunta para evitar autoincriminarse.

Donald Trump compareció ante Letitia James, Fiscal General de Nueva York, en donde invocó 400 veces su derecho a la Quinta Enmienda. Ash Adams/ The New York Times

Al respecto, el secretario de Justicia, Merrick Garlad, compartió en su primera declaración pública que el Departamento de Justicia presentó una iniciativa para investigar el registro de la propiedad de Trump, Mar-a-Lago.

Por su parte, el director del FBI, Christopher Wray, mencionó que el Departamento aplica la ley “sin temor ni favoritismos”, e hizo hincapié que todos los estadounidenses tienen derecho a la "aplicación imparcial de la ley" y señaló que gran parte del trabajo del Departamento de Justicia se lleva a cabo fuera del ojo público precisamente para proteger la integridad de las indagaciones.

Cabe señalar que si Letitia James, demócrata, logra encontrar evidencia de mala conducta financiera, puede demandar a la Organización Trump por daños y perjuicios, más no podría presentar cargos penales, ya que se trata de una investigación civil.

Donald Trump se defiende

Antes las indagatorias, Donald Trump aseguró que su familia, su empresa y su entorno se han convertido en el objetivo de una “caza de brujas infundada”, razón por la cual no respondió ni responderá ninguna pregunta.

El ex mandatario señaló en su plataforma, Truth Social, que "cuando tu familia, tu empresa y todas las personas en tu entorno se han convertido en el objetivo de una Caza de Brujas infundada y políticamente motivada apoyada por abogados, fiscales y medios de comunicación falsos, no se tiene otra opción".

Cabe mencionar que el inicio de las investigaciones es a raíz de que la fiscal general mantiene sospechas de que la Organización Trump sobreestimó el valor de propiedades inmobiliarias al solicitar préstamos bancarios, mientras los subestimaba con las autoridades fiscales para pagar menos impuestos, aunque el FBI y el Departamento de Justicia han mantenido hasta el momento la negativa a dar públicamente una razón para el cateo en Palm Beach.

Por otro lado, es menester recordar que diferentes medios estadounidenses señalaron que el cateo de la mansión de Florida habría sido autorizada por un tribunal y estaría relacionada con un posible mal manejo de documentos clasificados enviados a Mar-a-Lago después de que Trump dejara la Casa Blanca en enero de 2021.

Christopher Wray, director del FBI denuncia amenazas tras el cateo

Luego del cateo realizado en la mansión de Trump, Christopher Wray, director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos, ha hecho pública sus denuncias por la presión sobre la institución a partir del registro que su Departamento llevó a cabo en esta propiedad.

Desde una rueda de prensa en Omaha, Nebraska, y en medio de esta situación, Christopher pidió respeto al trabajo realizado por sus agentes.

El Director del Departamento de Investigaciones denunció amenazas que podrían estar relacionadas con el cateo de la mansión de Trump. CHARLIE NEIBERGALL/ AP

En el marco de su primera reacción pública, Wray declaró que “la violencia contra las fuerzas de seguridad no es la respuesta, independientemente del motivo del enfado”.

Y aunque Christopher Wray evitó relacionar directamente al operativo del lunes amparándose en la discreción debida a los casos en marcha, es cierto que luego de que se realizara el allanamiento de la mansión en busca de documentos secretos que aparentemente Trump se habría llevado consigo al dejar la Casa Blanca, los republicanos salieron inmediatamente en defensa del expresidente y criticando lo que ellos consideran una herramienta política de la Administración Joe Biden.