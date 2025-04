Día Mundial de Concienciación del Autismo: ¿por qué se conmemora el 2 de abril?

Este 2 de abril es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Esta fecha se convierte en una oportunidad para reflexionar sobre los avances y desafíos que aún enfrentan las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

¿Por qué aumentan los diagnósticos de autismo?

Pese a lo que parece, el autismo no es una condición nueva, aunque su diagnóstico creció exponencialmente en las últimas dos décadas. Según informa la OMS, uno de cada 100 niños tiene autismo.

La prevalencia global más reciente señala que 1 de cada 36 niños recibe un diagnóstico de espectro autista, esto representa un incremento del 317% desde el año 2000 .

Lee también: Qué significa que tu pareja te dé un beso en la frente

Este aumento, si bien se le atribuye a la mejora en los diagnósticos y la mayor conciencia social, también es evidencia de la necesidad de crear una red de apoyo integral para las personas con autismo y de la importancia de fortalecer las políticas públicas en materia de inclusión y apoyo a las personas que padecen este trastorno y sus familias.

Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo

Esta fecha no solo se limita a ser motivo de reflexión, sino que también invita a tomar acciones . Christian Plebst, médico psiquiatra infantil y juvenil, insistió en que la crianza y el acompañamiento deben ser comunitarios , asegurando que los niños con autismo aprenden mejor en entornos comprensivos, como la familia, la escuela y la comunidad.

La integración educativa, en opinión del médico, es un tratamiento necesario, no un ideal, ya que proporciona el ambiente adecuado para el aprendizaje y el crecimiento social de los niños con autismo. Según Plebst, “cada aula es un ecosistema y si no están todos, no es educación. Es segregación”.

Te recomendamos: Tesla de Elon Musk reporta caída de ventas

Compromiso hacia la integración en la comunidad

A pesar de los avances en la visibilidad y la comprensión del espectro autista, la discriminación sigue siendo una realidad cotidiana para niños y jóvenes afectados por este trastorno.

Esta fecha debe ser un llamado a la acción para que, como sociedad, dejemos de tratar al autismo como un tema periférico y pasemos a abordarlo de manera estructural.

Las campañas de concientización, la capacitación y la mejora de los recursos y servicios públicos son pasos fundamentales para garantizar que las personas con autismo puedan vivir una vida plena, respetada y en igualdad de condiciones.

Te puede interesar: México está en alerta de entrar en recesión económica: advierte UBS

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF