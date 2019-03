Denuncian que Chelsea Manning estuvo aislada más de dos semanas

Chelsea Manning, la activista que fue encarcelada por negarse a declarar ante un gran jurado que investiga a WikiLeaks, estuvo recluida en régimen de aislamiento por más de dos semanas, denunciaron sus partidarios el sábado.

"Mantenerla bajo estas condiciones durante más de 15 días equivale a tortura, posiblemente en un intento de obligarla a cumplir con el gran jurado"

Desde que fue enviada a un centro de detención en Alexandria, Virginia, a principios de este mes, "Chelsea fue colocada en segregación administrativa (...), un término diseñado para parecer menos cruel que 'confinamiento solitario'", dijo el grupo Chelsea Resists (Chelsea Resiste).

"Sin embargo, fue mantenida en su celda durante 22 horas al día. Chelsea no puede estar fuera de su celda mientras otros prisioneros están fuera, por lo que no puede hablar con otras personas ni visitar la biblioteca jurídica, y no tiene acceso a libros ni material de lectura. No ha estado fuera por 16 días", agregaron.

Manning, quien fue declarada culpable en 2013 de filtrar a WikiLeaks más de 700 mil documentos clasificados de Estados Unidos relacionados con las guerras en Iraq y Afganistán, fue declarada en desacato al tribunal el 8 de marzo después de rechazar una demanda judicial de que testifique en la investigación A WikiLeaks.

La mujer transgénero, de 31 años, citó objeciones "éticas" al sistema del gran jurado.

"No participaré en un proceso secreto al que me opongo moralmente, particularmente uno que ha sido usado históricamente para atrapar y perseguir a los activistas", dijo en ese momento.

El grupo Chelsea Resists denunció que el confinamiento estaba afectando su salud mental, evocando su experiencia de 2013, cuando quien era entonces Bradley Manning, ex soldado y analista del ejército de Estados Unidos, fue sentenciado a 35 años de prisión.

