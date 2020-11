Demócratas, preocupados por postura de AMLO frente a Joe Biden

Políticos demócratas y diplomáticos de Estados Unidos han expresado su preocupación por la decisión del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de no reconocer el triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

López Obrador insistió ayer en que esperará a que se resuelvan los asuntos legales pendientes en los comicios de Estados Unidos y a que el demócrata Joe Biden sea designado oficialmente como el presidente electo.

La actitud del Presidente ha generado una ola de reacciones, si se considera que México es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos.

El sitio web noticioso "The Hill" recopiló algunas de ellas. "Joe Biden ganó legal y claramente esta elección. Todos los líderes del mundo deberían reconocerlo, incluyendo el Presidente de nuestro vecino y aliado más importante, México", dijo Beto O'Rourke, ex miembro demócrata de la Cámara de Representantes y ex aspirante a la candidatura presidencial.

Jesús "Chuy" García, quien ya había cuestionado a AMLO por su postura frente a Biden, citado por "The Hill", dijo que "es decepcionante que [AMLO] esté en las filas de [Jair] Bolsonaro y [Vladimir] Putin, diciendo que hay asuntos legales por resolver y que contienen sus felicitaciones. Nos hace preguntarnos si su renuencia es más una cuestión de afinidad hacia Trump que de respeto a la soberanía estadounidense".

García aludió así a los presidentes de Brasil y de Rusia, que tampoco han felicitado a Biden, a la espera de que se resuelvan las demandas y querellas presentadas por el equipo de Trump en diversos estados.

Joaquín Castro, representante demócrata por Texas y presidente del Caucus Hispano, dijo que la decisión de López Obrador de no reconocer a Biden "fue decepcionante para los miembros del Congreso, porque nos importa profundamente la relación Estados Unidos-México. Estamos en medio de una pandemia global mortal, y la cooperación diplomática con el gobierno de México es primordial. Nuestras economías y millones de familias están interconectadas, y seguiremos trabajando para fortalecer la relación".

Filemón Vela, otro representante demócrata citado por "The Hill", dijo que la decisión "demuestra la farsa de presidente que es AMLO, igual que la farsa que es la presidencia de Trump. La respuesta de Trump a la elección es totalmente antidemocrática y AMLO, al escoger este camino, demuestra que tampoco cree en la democracia. AMLO necesita enderezar el rumbo reconociendo la victoria de Biden y la legitimidad de nuestra elección".

Gerónimo Gutiérrez, quien fue embajador de México en Estados Unidos entre 2017 y 2018, dijo a "The Hill", que "estoy seguro de que la administración de López Obrador busca establecer una buena relación con una administración Biden. La decisión del presidente me desconcierta y creo que es equivocada".

Andy Levin, representante demócrata que muchos consideran como el favorito para ser el próximo secretario del Trabajo, rechazó que pueda ponerse a López Obrador en el mismo costal que Bolsonaro y Putin.

"La negativa de AMLO de reconocer los resultados de la elección puede ser un reflejo del deseo de mantener estable nuestra relación en el periodo de 'pato cojo'. Creo que dice más sobre la volatilidad e inestabilidad de Trump y su administración que de AMLO".

Aun así, advierte que en el capítulo laboral del T-MEC sí puede haber roces entre las administraciones Biden-AMLO. "La administración Biden tendrá la oportunidad de darle vida a este Nuevo acuerdo y de hacer que México rinda cuentas sobre sus promesas de reforma laboral".

IM