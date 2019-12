Demócratas podrán presentar cargos contra Trump esta semana

El presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes vaticinó que el panel pronto votará sobre los cargos para un juicio político contra el presidente, Donald Trump que se enfocarán en abuso de autoridad y obstrucción de justicia.

"Posiblemente presentaremos los artículos del juicio político a la comisión más adelante en la semana", dijo el representante Jerrold Nadler.

Los demócratas han trabajado durante el fin de semana para escribir los artículos y miembros de la comisión se preparan para una audiencia donde escucharán la evidencia de la Comisión de Inteligencia de la cámara baja, que investigó la forma en que Trump lidió con Ucrania.

Los demócratas afirman que Trump abusó de su poder en una llamada telefónica del 25 de julio cuando le pidió al presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy un favor y cometió un acto de soborno cuando retuvo casi 400 millones de dólares en apoyo militar del que depende Ucrania para contraatacar la agresión de Rusia.

En dos entrevistas televisadas, Nadler se negó a decir finalmente cuántos artículos de juicio político presentarán los demócratas, pero dijo que involucrarán "sin duda abuso de autoridad" y probablemente "obstrucción al Congreso". Agregó que la decisión final se tomará tras la audiencia del lunes, basado en el nivel de evidencia, así como las conversaciones con el liderazgo de la cámara baja y el caucus demócrata.

No se comprometió a incluir la evidencia de obstrucción de justicia en el informe del fiscal especial Robert Mueller como parte de los artículos del juicio político. En ese informe, Mueller dijo que no podía determinar si la campaña de Trump conspiró o se coordinó con Rusia. Sin embargo, Mueller dijo que no exoneraba a Trump de obstrucción de la justicia en la pesquisa y dejó la decisión al Congreso.

