Cuba y Noruega, preocupadas ante el rearme de las FARC

Cuba y Noruega, países garantes de las negociaciones entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno de Colombia, expresaron su “profunda preocupación” por el rearme de ex jefes del grupo insurgente y ratificaron su compromiso con el acuerdo de paz alcanzado en 2016.

En un comunicado conjunto de la Cancillería de la isla, sede durante cuatro años de las conversaciones entre el hoy partido político FARC y el Estado colombiano, ambos países “confirman la vigencia del histórico Acuerdo Final” y consideran que su implementación “es el camino para preservar la paz”.

La Habana y Oslo insistieron en la “particular relevancia” de proteger la Jurisdicción Especial para la Paz “diseñada y acordada con el objetivo prioritario de garantizar la verdad, justicia, reparación y no repetición”.

También se refirieron a la necesidad de mantener los compromisos en temas como “la reforma agraria, la sustitución de cultivos ilícitos, la seguridad y la plena reintegración y reincorporación de los ex combatientes de las FARC a la vida civil, en interés de consolidar el proceso de paz”.

El jueves pasado el ex jefe negociador de paz de las FARC, Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, anunció su decisión de volver a las armas junto a otros disidentes, alegando que el acuerdo de paz firmado con el Gobierno en noviembre de 2016 fue traicionado.

La decisión de Márquez provocó rápidas reacciones de rechazo en la sociedad colombiana, que teme una vuelta del país al conflicto armado.

Una de las críticas más contundentes vino desde su ex compañero de armas Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, quien al leer ante la prensa una declaración del partido político FARC no solo rechazó la deserción de Márquez y otros mandos, como Seuxis Paucias Hernández, alias “Jesús Santrich”, y Hernán Darío Velásquez, alias “El Paisa”, sino que se disculpó por lo sucedido.

Sube a 12 la cifra de disidentes muertos en operación militar

El comandante del Ejército colombiano, general Nicacio Martínez, afirmó que subió a 12 el número de disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que murieron en una operación militar ejecutada en el departamento del Caquetá, en el Sur de Colombia.

El oficial afirmó que esa operación se realizó en el municipio de San Vicente del Caguán, y que en ella murió uno de los cabecillas de las disidencias identificado con el alias de “Gildardo Cucho”, así como 11 miembros más de ese grupo armado.

“Hubo incautación de material de guerra, fusiles, ametralladoras, municiones, recursos y material de intendencia”, añadió el general Martínez sobre la operación, que incluyó un bombardeo y un desembarco aéreo que “debilitaron estas organizaciones”.

Se estima que cerca de mil 800 personas forman parte de los 24 grupos de disidentes de las FARC que no se unieron al proceso de paz y que están dedicados al narcotráfico y la minería ilegal. Sin embargo, hasta el momento no hay información que relacione a los abatidos con el grupo de ex líderes que encabeza alias “Iván Márquez” y que el jueves anunciaron su regreso a las armas.