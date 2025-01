¿Cuál es el escándalo entre Elon Musk y Carlos Slim?

El empresario Elon Musk generó controversia en redes sociales tras citar, en la plataforma X, una publicación que señala una presunta conexión entre el magnate mexicano Carlos Slim y "grandes cárteles de la droga". En su publicación, el usuario @WallStreetMav compartió información que sugiere vínculos del empresario mexicano con el narcotráfico, además de acusar al New York Times de respaldar los intereses comerciales de Slim.

"Carlos Slim es un multimillonario mexicano con una fortuna de más de 70 mil millones de dólares. Es el mayor accionista de acciones que cotizan en bolsa en The New York Times" señala la publicación, la cual incluye un artículo del diario neoyorquino.

Asimismo, el autor de la publicación afirmó: "También se sabe que tiene vínculos importantes con los cárteles de la droga en México. No se puede llegar a ser multimillonario en México sin ser parte de la red que está controlada y protegida".

Por último, señaló: "El NYT sabe con quiénes están conectados sus dueños y está impulsando la narrativa que apoya los intereses comerciales de Carlos Slim y sus socios".

¿Qué es lo que dijo Elon Musk sobre Carlos Slim?

El fundador de SpaceX reaccionó con un emoji a la publicación del usuario, sin dar más explicaciones al respecto. Dicha reacción dio de qué hablar en redes sociales; sin embargo, hasta el momento no ha opinado más sobre el tema.

El artículo titulado "How Labeling Cartels 'Terrorists' Could Hurt the U.S. Economy", publicado el pasado 22 de enero en The New York Times, advierte que la posible clasificación de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras podría disuadir a muchas empresas estadounidenses de invertir en México, debido al temor de ser sancionadas por su propio gobierno.

Según los periodistas Maria Abi-Habib y Simón Romero, la orden ejecutiva firmada el 20 de enero por Donald Trump generaría dificultades para Estados Unidos al intentar desarticular las operaciones de los cárteles mexicanos, ya que estos ya están integrados a diversos niveles dentro de la economía formal. Incluso, algunas empresas estadounidenses podrían estar colaborando con ellos sin ser conscientes de ello.

Además, se prevé una caída en las remesas enviadas por los migrantes mexicanos desde Estados Unidos, ya que las compañías de transferencia de dinero podrían negarse a ofrecer sus servicios para evitar tener que investigar a los clientes mexicanos, lo que implicaría una pérdida significativa de ingresos para la economía nacional.

Por otro lado, expertos citados por el NYT alertan que esta decisión podría llevar a la implementación de "operaciones especiales" en México, lo que representaría una clara infracción a la soberanía del país y dañaría las relaciones bilaterales con el principal socio comercial de Estados Unidos.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO