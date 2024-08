El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dio positivo al contagió de Covid-19 y canceló su visita prevista programada para el día de mañana.

Fue a través de un comunicado que el consulado de los Estados Unidos dio a conocer la cancelación de la conferencia de prensa prevista para este miércoles 21 de agosto la cual encabezaría el embajador de Estados Unidos en nuestro país.

Se informó que el diplomático estadounidense se encuentra contagiado de Covid-19, por lo que sus reuniones previstas en la entidad, junto al nuevo Cónsul de Estados Unidos en Mérida, Justen Thomas, tuvieron que ser canceladas.

Ken Salazar es un político y diplomático estadounidense y uno de los primeros Senadores hispanos, fue nombrado embajador de Estados Unidos en México en junio del año 2021 por la administración de Joe Biden.

Se dijo que estará en tratamiento y sin actividad oficial durante los próximos días en tanto supera la etapa de la enfermedad.

“El Mayo” Zambada fue llevado a Estados Unidos en contra de su voluntad: Ken Salazar

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informó en días pasados que Ismael “El Mayo” Zambada, recientemente detenido en Estados Unidos, llegó a Texas en un avión privado “contra su voluntad”, entregado por el otro arrestado junto con él, Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”.

Pocos días después de las detenciones en Texas, el abogado de “El Mayo” denunció ante la prensa que su cliente fue secuestrado y metido en el avión.

Ken Salazar resaltó en su momento que en el avión en el que llegaron los dos miembros del Cártel de Sinaloa a Texas no hubo participación de las autoridades de su país.

“No hubo recursos de los Estados Unidos en esa operación, no fue un avión de los Estados Unidos, no fue un piloto de los Estados Unidos, no fueron nuestros agentes o nuestra gente en México”, aseguró.

Con información de SUN y AP.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MS