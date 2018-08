Corea del Norte sigue con programa nuclear, advierte la ONU

Corea del Norte no ha comenzado aún a cumplir su compromiso de desmantelar su programa nuclear, ratificado el pasado junio en la histórica cumbre entre los presidentes Donald Trump y Kim Jong-Un, según un informe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

“La continuación y posterior desarrollo del programa nuclear de Corea del Norte son motivo de profunda preocupación”, dice en su informe anual sobre la nación asiática el OIEA, la agencia de Naciones Unidas que vela por el uso pacífico de la energía atómica.

En el documento se hace un repaso a los acontecimientos del último año, entre los que destaca el compromiso de trabajar hacia la “desnuclearización de la península de Corea”, formulado por Kim Jong-Un, primero en abril junto a su homólogo surcoreano, Moon Jae-In, y luego en el encuentro de junio con Trump.

El OIEA advierte que las actividades atómicas de Corea del Norte, como las relacionadas con el reactor de la Central Nuclear de Experimentación de Yongbyon y las tareas de construcción de un reactor de agua ligera, suponen claras violaciones de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

En el texto, elaborado por el director general del OIEA, Yukiya Amano, el organismo recuerda que desde 2002, cuando sus inspectores fueron expulsados de Corea del Norte, no ha podido llevar a cabo ninguna “medida de salvaguarda” para verificar que no se desvía material nuclear a usos militares. La situación no ha cambiado y el OIEA recuerda que sigue sin poder realizar inspecciones en el país.