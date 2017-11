Convocan a gritar "de impotencia" en aniversario de elección de Trump

Estadounidenses planean conmemorar el primer aniversario de la victoria electoral de Donald Trump con gritos colectivos "de impotencia" y expresar su enojo con las políticas del mandatario.

En Facebook circulan invitaciones para reunirse mañana en varias ciudades de Estados Unidos, bajo el título "Scream helplessly at the sky on the anniversary of the election" (Grita de impotencia hacia el cielo en el aniversario de la elección).

El miércoles 8 de noviembre se cumplirá un año del inesperado triunfo electoral del republicano Trump frente a la favorita, la demócrata Hillary Clinton.

Las convocatorias invitan a "disfrutar de un grito colectivo catártico" y miles de personas han manifestado su interés en asistir.

A una reunión en Washington Square Park, en la ciudad de Nueva York, dos mil 600 usuarios de la red social han indicado que asistirán y 15 mil que están interesados. Otra convocatoria en Denver suma mil anotados y más de cuatro mil interesados.

Sin embargo, la invitación para quienes no puedan o no quieran acudir a una de las reuniones, también es para sumarse al grito aunque sea desde el patio de su casa.

Trump pasará el aniversario en Corea del Sur y China, en una visita dentro de su primera gira asiática.

Baja popularidad

Según varias escuestas, la popularidad del presidente Trump está en mínimos históricos a un año de su triunfo.

Al mandatario lo apoyaban en octubre un 38 % de los ciudadanos, mientras que un 58 % rechazaba su gestión, según una encuesta reciente del Wall Street Journal y la cadena NBC.

Otro sondeo publicado el fin de semana por el diario The Washington Post y la cadena ABC revela que solo un 37% de los estadounidenses aprueba el desempeño de Trump como presidente, frente a un 59% que lo desaprueba.

Con información de EFE