Confort y salud, clave para sobrellevar mejor la pandemia

Verse bien es sentirse bien, dicen por ahí, y Danae Kingston lo sabe, es por ello que luego de diseñar y rediseñar el concepto del cuidado personal que deseaba, en enero de este año abrió Wild Muse, un espacio que ofrece todo en uno: nail bar & spa, maquillaje, peinado y el vestido perfecto para eventos.

Para Danae todos los días pueden ser especiales, y es ahí donde el equipo a su cargo interviene para transformar la energía de sus visitantes, ya sea con un diseño de imagen express o para elegir con calma y cuidado el look de pies a cabeza; una experiencia 360 grados que no es al azar, la formación en psicología de la joven empresaria tiene todo que ver para generar un clima calmado y alegre en la boutique que consiente a sus clientes.

La intuición de Kingston ha sido fundamental para perfilar su negocio y abrir la perspectiva en imagen y belleza a cuerpos reales por lo que Wild Muse está creciendo en la oferta de ropa para mujeres curvy size con diseños especiales que no se encuentran tan fácilmente. “He visto que no en muchos lugares tienen tallas grandes y son muy solicitadas” y en su caso ha sido un producto de fácil movilidad en estos primeros meses de trabajo.

Ahora o nunca

Danae comparte que llegar a la apertura de Wild Muse tiene su historia, que en el momento que pensó adecuado para abrir su empresa hace aproximadamente dos años, surgió la pandemia que demoró sus planes, pero eso no le hizo descartarlo; luego de que se relajaron las medidas sanitarias la joven empresaria pensó: “Si no es ahorita, ¿cuándo?”, y retomó el proyecto en el que invirtió aproximadamente seis meses para hacerlo posible. La clave para ella fue la visión y la consistencia. “Uno puede imaginar muchas cosas, pero llevar a cabo un proyecto requiere construirlo día a día, es difícil pero no imposible, y el tener una visión firme ayuda mucho”.

El ahorro fue otro factor importante pues su boutique no surgió de la noche a la mañana. “Desde que visualizas lo que quieres hacer es muy importante considerar los recursos para levantar un proyecto”, y aunque aparentemente todo marche sobre ruedas, en cualquier momento puede cambiar el ritmo y desacelerar el crecimiento. “Si todo marcha no hay que confiarse, se puede poner difícil porque tal vez no has llegado al objetivo que esperabas, sobre todo al principio, y el ahorro permite que eso siga funcionando”. Y para mantenerlo apuesta todo a la calidad, desde los productos que selecciona hasta la atención personalizada, pues es ella misma quien recibe a sus visitantes y los orienta para encontrar justo lo que desean teniendo claro que la calidad no está peleada con el precio, sabe que justo ahí, en hacer valer cada producto y servicio, está la clave para su crecimiento.

Hacer la diferencia

Establecimientos que vendan o renten vestidos para eventos especiales hay muchos, pero no cualquiera ofrece un producto a la medida y al momento, por lo que el servicio “express” es una de las fortalezas de Wild Muse.“Tenemos vestidos disponibles para quienes llegan y tienen un evento inmediato”. Cualquiera puede llegar sin un plan y salir con el diseño de imagen y outfit a la medida lista para un evento.

Justo esta modalidad y la particularidad de especializarse en curvy size es lo que motiva a Danae para atraer a este sector del público, así en un futuro abrir más sucursales que ofrezcan las tendencias más avanzadas en el arreglo y cuidado personal.

"La disciplina es necesaria para hacer crecer tu proyecto; estar comprometido y creer en lo que uno está haciendo"

Danae Kingston, dueña de Wild Muse.

Herramientas para crecer

Redes de éxito

Danae comparte que las redes sociales son el mejor canal de difusión. Sobre todo en un momento donde invertir era complicado en los grandes formatos de publicidad. “Creo que desde la pandemia, las redes tomaron otro rol dentro de los negocios. Es un medio muy importante para que lleguen más personas al negocio, es lo que más utilizamos, en Instagran, sobre todo”.

Los servicios

Manicure y pedicure spa

Maquillaje y peinado profesional

Renta y venta de vestidos

Visítalos: La Grana 5, Local 210 en Plaza Ubika San Isidro, Zapopan, y en @wildmusemx

