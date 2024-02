Sebastián Piñera, el ex presidente de Chile que enfrentó durante sus dos mandatos la reconstrucción por un terremoto, el rescate de 33 mineros atrapados 69 días en una mina, el estallido social de los chilenos y la pandemia de COVID-19, murió ayer en un accidente de helicóptero en el Lago Ranco, en la región chilena de Los Ríos. Tenía 74 años.

La ministra de Interior del país, Carolina Tohá, confirmó el deceso del ex mandatario cuando sobrevolaba esa zona, a más de 900 kilómetros al Sur de la capital Santiago, e informó que tres personas sobrevivieron al accidente y que el cuerpo del ex mandatario fue recuperado. “Hace poco hemos tenido la confirmación por parte de Carabineros que nos indica que la Armada pudo llegar donde se provocó el accidente y recuperar el cuerpo del ex presidente que ha fallecido”.

Según medios locales, el ex presidente pilotaba la nave en medio de una intensa lluvia y se hundió al no poder desabrocharse el cinturón de seguridad.

Piñera, de tendencia de centroderecha, gobernó en dos periodos. En el primero, de 2010 a 2014, tuvo que asumir la reconstrucción por un terremoto de 8.8 en la escala de Richter y posterior tsunami que dejó 525 muertos en el país.

En 2010 encabezó el rescate sin precedentes de 33 mineros atrapados durante 69 días en el fondo de una mina en el Desierto de Atacama, un episodio que acaparó durante todo el proceso la atención internacional por la inquietud sobre cómo sobrevivirían los mineros.

En su segundo mandato, de 2018 a 2022, enfrentó las masivas movilizaciones de los chilenos en un estallido social que condujo a dos intentos fallidos para reemplazar la Constitución vigente, heredada de Augusto Pinochet.

Boric envió un “abrazo fraterno” a la esposa e hijos de Piñera, así como a los ciudadanos chilenos, y en un mensaje televisado reconoció la gestión del ex mandatario cuando asumió la reconstrucción tras el terremoto de 2010 y su determinación cuando “se la jugó con mucha decisión y audacia para rescatar a los 33 mineros de la mina San José” o durante la pandemia.

Político, empresario y dueño de una de las mayores fortunas del país, estimada en unos tres mil millones de dólares, Piñera se postuló en tres ocasiones a la presidencia.

Perfil

Sebastián Piñera Echenique

Sebastián Piñera Echenique nació en Santiago de Chile el 1 de diciembre de 1949. Hijo de José Piñera Carvallo y Magdalena Echenique Rozas; fue el tercero de seis hermanos: Guadalupe, José, Sebastián, Pablo, Miguel y Magdalena.

En 1968 ingresó a la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En 1971 se tituló como Ingeniero Comercial, distinguido con el Premio Raúl Iver al mejor alumno de su generación. Al titularse, entre los años 1971 y 1973, fue profesor de Economía en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la Universidad de Chile.

En 1973, viajó a Estados Unidos para obtener una maestría y doctorado en Economía en la Universidad de Harvard, relacionándose con destacados economistas.

En la elección del domingo 17 de enero de 2010 se impuso con un 51.6% y se convirtió en el primer presidente de centroderecha desde el regreso de la democracia al país chileno.

Tras las elecciones del 19 de noviembre, y la segunda vuelta del 17 de diciembre del 2017, Sebastián Piñera resultó electo presidente de Chile con un 54.51% de las preferencias, derrotando a su opositor de la coalición Nueva Mayoría, Alejandro Guillier. Esta exitosa elección significó que obtuvo la tercera mayor votación desde el regreso a la democracia en Chile, y la más alta desde que se estableció el voto voluntario en el país (2012), ganando en todas las regiones del país, a excepción de Aysén y Magallanes, y siendo la región de La Araucanía donde obtuvo su triunfo más holgado sobre el senador Guillier. Tal como señaló entonces su contrincante, fue “un contundente triunfo”.

La segunda administración del presidente Piñera estuvo marcada por grandes desafíos: una crisis social, la peor pandemia en un siglo y la más profunda recesión en décadas.

ESPECIAL

Tendrá funeral de Estado en el Salón de Honor del Congreso del país

El funeral de Estado del ex presidente Sebastián Piñera se realizará mañana en el salón de Honor del Congreso de Chile, luego de que el presidente Gabriel Boric decretara duelo nacional de tres días.

Tras la muerte del ex mandatario, la ministra del Interior chilena, Carolina Tohá, dijo que Piñera “tendrá todos los honores y reconocimientos republicanos que merece”, en una comparecencia ante los medios desde el Palacio de La Moneda (sede del Gobierno).

El último funeral de Estado se hizo en 2016 cuando falleció el ex presidente Patricio Aylwin (1990-1994) durante el mandato de Michelle Bachelet, siguiendo el protocolo establecido para estas circunstancias.

El presidente Boric se sumaría a la ceremonia y se prevé que proclame un discurso sobre Piñera, quien tuvo dos mandatos presidenciales. En un funeral de esta magnitud en Chile se involucran los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y es el Ministerio del Interior quien decreta la formalización de las actividades, estipuladas en el reglamento ceremonial público y de protocolo. En el caso de Piñera, será el Ministerio de Relaciones Exteriores quien lidere la organización de las honras fúnebres.

A las actividades póstumas, que contarían con honores militares, asistirán representantes del cuerpo diplomático, autoridades chilenas civiles y religiosas, además de personalidades del extranjero.

El presidente Gabriel Boric, declaró duelo nacional de tres días, aunado al duelo que el país ya vivía tras los mortales incendios registrados el fin de semana. AFP

Robinson R66, helicóptero en el que se accidentó

Sebastián Piñera, ex presidente de Chile, murió la tarde de ayer durante un traslado en una aeronave de su propiedad, un modelo que comenzó a fabricarse en 2007 y que se promocionaba como “fiable, económico y fácil de mantener”.

De acuerdo con la página de la compañía Robinson, el modelo “Robinson R66 Turbine” tiene un sistema de rotor de dos palas, controles cíclicos con barra en T impulsados hidráulicamente que eliminan las fuerzas de retroalimentación cíclicas y colectivas, y paneles de instrumentos aerodinámicos.

El espacioso compartimiento de equipaje con capacidad de 300 libras del R66 junto con el potente motor de turbina Rolls Royce RR300 brinda a los operadores una mayor utilidad.

El ligero motor RR300 funciona con combustible “Jet A” fácilmente disponible, lo que ofrece una mayor reserva de potencia, carga útil adicional y un mejor rendimiento en altitud.

El R66 cumple con las normas actuales de resistencia a choques de la FAA con asientos que absorben energía y un sistema de combustible a prueba de choques.

Aunado a ello, la aeronave está equipada con flotadores desplegables que ofrecen seguridad para viajar sobre el agua. Diseñados para emergencias, los flotadores se inflan entre dos y tres segundos después de su activación. Cuando no están en uso, los flotadores se enrollan y guardan en cubiertas protectoras a lo largo de los patines de aterrizaje de la aeronave.

El diseño aerodinámico y de perfil bajo minimiza la resistencia y permite entrar y salir fácilmente de la cabina.

Reacciones

Líderes del mundo recuerdan al “gran demócrata”

“Recibí hace un momento la noticia del trágico accidente que sufrió Sebastián Piñera, ex presidente de la República hermana de Chile. Lamento profundamente su fallecimiento y deseo enviar nuestras condolencias en nombre del pueblo argentino a sus familiares y amigos, así como también a todo el pueblo chileno”.

Javier Milei, presidente de Argentina. AFP

“Consternado por la trágica muerte del ex presidente de Chile, Sebastián Piñera. Mis condolencias a su familia y amigos, así como al Gobierno y a todo el pueblo chileno. Durante su mandato, estrechamos los lazos entre nuestros dos países y juntos hicimos posible la COP 25 en un momento crucial para la lucha contra la emergencia climática”.

Pedro Sánchez, presidente de España. ESPECIAL

“Me duele profundamente saber de la muerte de mi amigo Sebastián Piñera. Su familia pierde a un esposo y padre ejemplar. Chile a uno de sus mejores presidentes. La democracia a un combatiente. Latinoamérica a un gran líder y economista sin par. Abrazo a su familia y a los chilenos”.

Felipe Calderón Hinojosa, ex presdiente de México. ESPECIAL

“Ex presidente de Chile, Sebastián Piñera, fue una fuerza incansable para el crecimiento y el desarrollo de su país, un líder internacional comprometido con nuestra causa por la Amazonia, un amigo de Francia. Envío mis condolencias a su familia, sus amigos y al pueblo chileno”.

Emmanuel Macron, presidente de Francia. ESPECIAL

“Nos unimos al duelo que embarga al pueblo de Chile ante el lamentable fallecimiento del ex presidente Sebastián Piñera. Desde Venezuela extendemos nuestras sinceras palabras de apoyo y solidaridad deseándole fortaleza a todos sus familiares y amigos. ¡Paz a su alma!”.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. ESPECIAL

