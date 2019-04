Chicago elige primera alcalde mujer afroamericana y gay

La ex fiscal Lori Lightfoot ganó de manera contundente las elecciones locales para convertirse en la primera alcalde afroamericana y abiertamente gay de Chicago, lo que constituyó además una derrota para la clase política que ha tenido el control del Ayuntamiento durante décadas.

El triunfo de Lightfoot desmanteló un engranaje clave de la maquinaria electoral de esta ciudad estadounidense, al derrotar al presidente de la Junta del Condado de Cook, Toni Preckwinkle, cuya candidatura se vio afectada en parte por una investigación de corrupción federal en curso en el ayuntamiento.

Un informe del diario Chicago Tribune dijo que la campaña de Lightfoot, que comenzó en mayo, fue una lucha para renovar la política de la ciudad con un cambio inclusivo, que se impuso al jefe del Partido Demócrata del Condado de Cook.

"Mis padres no tenían mucho dinero, pero tenían su dignidad y sus sueños, sueños para sus hijos, sueños para mí", dijo Lightfoot. "Me enseñaron el valor de la honestidad, la decencia, el trabajo arduo y la educación, y me dieron fe, la fe que me puso donde estoy hoy", dijo Lightfoot.

Con 97 por ciento de los precintos de la ciudad escrutados, Lightfoot barrió en las 50 áreas de Chicago y obtuvo 74 por ciento de los votos contra 26 por ciento para Preckwinkle, un funcionario que antes de sus ocho años como director ejecutivo del condado de Cook, cumplió otros 19 como concejal de Hyde Park.

Lightfoot será juramentada como la 56 alcalde de Chicago el 20 de mayo, mientras que Preckwinkle regresará a su tercer mandato al frente del condado, luego de una derrota humillante que incluyó perder en su propio distrito por 20 puntos.

Los resultados de esta noche marcaron la culminación de la carrera de Lightfoot, hija de padres pobres que trabajaron en múltiples empleos de bajos salarios en la ciudad segregada de Massillon, Ohio, y que logró graduarse de la Universidad de Michigan y de la Universidad de Leyes de Chicago.

