El funeral del activista conservador Charlie Kirk, asesinado el pasado miércoles, se llevará a cabo el 21 de septiembre en Arizona, con la presencia confirmada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien acudirá para rendir homenaje a su aliado político.

La organización Turning Point USA, fundada por Kirk, informó que la ceremonia tendrá lugar la mañana del domingo 21 en el estadio State Farm, casa de los Arizona Cardinals, ubicado en la ciudad de Glendale.

“Únete a nosotros para celebrar la extraordinaria vida y el legado perdurable de Charlie Kirk, una verdadera figura estadounidense”, señaló la asociación en un mensaje difundido en redes sociales.

Trump, que ha atribuido el ataque a la “izquierda radical” y a “fanáticos”, anunció su asistencia tras conversar con Erika, la viuda de Kirk. El presidente lo reconoció como un personaje decisivo en su triunfo electoral de 2024, especialmente por su capacidad para movilizar a los votantes jóvenes.

"Me han pedido ir y pienso que tengo la obligación de hacerlo. He escuchado que será el próximo fin de semana. Cuando sea, yo iré", declaró a los medios.

Turning Point USA activó el sitio web 'Fight for Charlie' para anunciar el funeral en el estadio Sate Farme, con capacidad para más de 60 mil personas en Arizona, donde el vicepresidente JD Vance aterrizó el jueves con el cuerpo y el viernes hubo un homenaje en la ciudad de Phoenix.

Kirk, un influyente activista conservador y estrecho aliado de Trump, murió el miércoles por un disparo en el cuello mientras participaba en un debate en la Universidad Utah Valley.

El detenido y acusado del asesinato es Tyler Robinson, un joven blanco de 22 años que disparó con un rifle desde un tejado cercano.

Hasta ahora, las autoridades no han ofrecido más detalles sobre los cargos y acusaciones que afrontará Robinson, aunque podría ser imputado por asesinato con agravantes, un delito que puede castigarse con la pena de muerte.

Trump expresó este sábado a la cadena NBC que "quisiera ver a la nación sanar" tras la muerte de Kirk, aunque reiteró que el país está "lidiando con un grupo de izquierda radical de lunáticos, y ellos no juegan limpio".

YC