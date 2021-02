COVID-19: Trasladan vacuna rusa en camión de pollos en Bolivia

El pasado 1 de febrero llegó un lote con 1,100 dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus COVID-19, Sputnik V, a la ciudad de Santísima Trinidad (Bolivia), y aunque su llegada fue una excelente noticia, en redes sociales se habla de la curiosa manera en que solucionaron el traslado, pues fue un camión con cámara frigorífica de una empresa de pollos el encargado de dicha labor.

En un video publicado en Twitter por la usuaria Orquídea Abreu Acosta (@orqquideam) se muestra la llegada de la unidad que transportaba las inmunizaciones custodiada por una patrulla. “Trinidad, Bolivia, recibe el primer lote de la vacuna Sputnik V y transportada en un camión refrigerado que usualmente transporta pollos”, describe en el tuit, acompañado con ‘emojis’ de caras sonrojadas.

Al respecto, Erick Vallejos, director de Servicios de Salud, señaló al medio boliviano Página Siete algunos detalles sobre dicha medida: "Es una empresa frigorífica que también hace transporte de alimentos, de consumo humano y que se utilizan para garantizar la adecuada conservación. No podíamos transportar en otro tipo de vehículo, porque si no íbamos a desperdiciar la vacuna", informó.

En la publicación de Twitter al debate abonaron las opiniones de otros usuarios, algunos criticando que haya sido a través de un camión que reparte pollos dicho traslado; otros señalaban que, debido a los requerimientos de la vacuna para su conservación, esta unidad resultaba perfectamente funcional.

“La Sputnik V no necesita tanto frío como las otras, se conserva a 5 grados”, comenta un usuario; “Si no existen garantías de conservación hay que recurrir a cualquier cosa. Pero si de antemano saben que necesitan bajas temperaturas, sobre todo las de Pfizer que necesitan -70°C para su efectiva conservación, si no se prepararon pasaremos vergüenza”, señala otro usuario.

Vallejos también indicó que se buscó acondicionar la unidad frigorífica con todas las medidas de bioseguridad para garantizar el traslado adecuado de las vacunas desde el aeropuerto Jorge Henrich Araúz hasta el hospital de Trinidad.