En Suecia reconocen que han desechado dosis de la vacuna anti COVID-19 de AstraZeneca por varias razones.

De acuerdo con información de la agencia estatal de noticias TT, las autoridades de Suecia han dicho que han tenido que tirar vacunas de AstraZeneca debido a que personas llamadas para recibir la dosis cancelaran o simplemente no acudieran a su cita, luego de saber que se emplearía este medicamento en concreto.

Señalan que las dosis deben ser utilizadas en cuestión de horas desde que son sacadas de la refrigeración, pero a veces el personal sanitario no encuentra a voluntarios a los que se les pueda aplicar, lo que explica que no se pueda aprovechar el medicamento.

El diario The Local SE indica que en Suecia las personas no tienen la opción de elegir la vacuna, pero antes de que se les administre la dosis se les informa qué medicamento se está utilizando, situación que ha llevado a que muchos no lleguen a sus citas para la inoculación.

La Agencia de Salud Pública y el gobierno de Suecia enfatizan que los riesgos de la vacuna son menos que los beneficios, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés), quienes exhortan a seguir empleando la vacuna de AstraZeneca como una forma segura y eficaz de prevenir el COVID-19.

La vacuna anti COVID-19 de AstraZeneca

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) sugirió a las personas que recibieron la vacuna de AstraZeneca un seguimiento de su estado de salud durante dos semanas después de recibir las dosis, luego que se confirmó que los episodios de trombos, desatados en algunos pacientes, se desarrollaron como un efecto secundario del tratamiento de la farmacéutica con sede en Cambridge, Reino Unido.

Pese a que los representantes de la EMA aseguraron que los casos en los que las personas inoculadas padecieron una trombosis, a consecuencia de la formación de un coágulo en uno de los cinco vasos sanguíneos, fueron ''muy poco frecuentes'', clasificándolos como un ''efecto secundario raro'', hicieron un llamado a la población inmunizada con el suero de AstraZeneca a no bajar la guardia y vigilar su estado de salud.

Resaltan que la probabilidad de que se presenten estos trombos es muy baja, sin embargo, llaman a estar atentos a cualquier síntoma para evitar complicaciones.

OF