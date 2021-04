COVID-19: El Reino Unido va por reapertura de los comercios

El Reino Unido mantiene sin cambios la hoja de ruta que se ha marcado para la desescalada por la caída de los contagios de COVID-19 y el éxito del plan de vacunación, lo que permitirá la reapertura de comercios el 12 de abril.

El primer ministro británico, Boris Johnson, confirmó que peluquerías, salones de belleza, gimnasios, zoológicos y tiendas volverán a abrir sus puertas dentro de una semana en Inglaterra, mientras que los bares y restaurantes podrán servir comida al aire libre.

Sin embargo, pidió a los británicos no confiarse. “Podemos ver las olas que están afectando en otros países y aún no sabemos cuán fuerte será la protección de las vacunas cuando los casos empiecen a subir, que me temo que así será, y es por ello que estamos pidiendo a la gente que acepte la vacuna cuando le llegue el turno”.

La primera fase del desescalamiento empezó el pasado 29 de marzo, cuando se levantó la restricción de no salir de casa nada más que para asuntos esenciales.

El Gobierno tiene previsto, si continúan los datos positivos, la reanudación de los viajes internacionales el 17 de mayo. Actualmente es ilegal en el Reino Unido marcharse de vacaciones, como manera de controlar la propagación del coronavirus.

JL