Brasil, sin fondos para combatir los incendios en el Amazonas

El Gobierno brasileño carece de los recursos para combatir los incendios en el Amazonas, reconoció el presidente Jair Bolsonaro, al reiterar su sospecha de que Organizaciones No Gubernamentales (ONG) pudieran ser las responsables.

El mandatario indicó que “el Gobierno no podía lograr que el Ministerio del Interior enviara a 40 hombres para combatir un incendio”. Bolsonaro, un escéptico del cambio climático, también acusó de crear una “psicosis ambiental” a las ONGs. “Esa psicosis ambiental no deja hacer nada. Yo no quiero acabar con el medio ambiente, quiero salvar a Brasil”.

Por otra parte, el Ministerio Público brasileño investiga si una menor fiscalización ambiental y el retiro de apoyo a organizaciones ambientales, por parte del Gobierno de Jair Bolsonaro, favorecieron la propagación de incendios en vastas regiones de la Amazonía.

La Fiscalía General investiga una posible relación entre la reducción de la fiscalización ambiental y el crecimiento de la deforestación y de las áreas alcanzadas por el fuego, una “devastación de varias porciones de la floresta amazónica”.

Los especialistas conducen sus investigaciones en el estado de Pará, región donde los incendios crecieron 198% con relación al año anterior. “El enfrentamiento de la deforestación y de los incendios no es facultad del poder público. ¡Es un deber!”, señaló el procurador federal Camões Boaventura.

De acuerdo con especialistas, la multiplicación de los siniestros se da en un marco de avance rápido de la deforestación en la región amazónica, que en julio se cuadruplicó respecto al mismo mes de 2018.

Bolivia y Paraguay unen esfuerzos para apagar fuegos

Bolivia y Paraguay acordaron unir esfuerzos para combatir el gigantesco incendio forestal que alcanza a ambos territorios y depreda flora y fauna, informó el ministro boliviano de Medioambiente y Agua, Carlos Ortuño.

La superficie afectada por el fuego en el departamento boliviano de Santa Cruz alcanza a 654 mil hectáreas; en Paraguay no han sido todavía cuantificados.

“Hemos estado en contacto con nuestros pares de Paraguay, tenemos un compromiso de trabajo conjunto de los dos países, tanto en el territorio boliviano como en el territorio paraguayo”, dijo Ortuño.

El funcionario agregó que las autoridades de ambos países están “en plena implementación de las medidas” de contingencia.

Los focos de fuego fueron ocasionados en Bolivia por la quema de campos de cultivo, práctica ancestral llamada localmente “chaqueo”, que afirma que la ceniza mejora la calidad de la tierra para la siembra.

La superficie afectada por el fuego en el departamento boliviano de Santa Cruz alcanza a 654 mil hectáreas. AFP

Sube presión internacional por tragedia medioambiental

Los incendios en la Amazonía cobraron resonancia internacional, con llamados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de líderes mundiales para “proteger” el pulmón del planeta y con convocatorias a manifestaciones en varios países contra el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

“Estoy profundamente preocupado por los incendios en la Amazonía. En medio de la crisis climática mundial, no podemos permitirnos más daño a una gran fuente de oxígeno y biodiversidad. La Amazonia debe ser protegida”, señaló el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

El presidente francés Emmanuel Macron afirmó que el mundo estaba confrontado a una “crisis internacional” y citó a los miembros del G7 de las principales economías mundiales para “hablar de esta urgencia” que golpea la cuenca del Amazonas, que representa 60% del territorio brasileño.

Perú decretó el alerta, ante la probabilidad de que se propague un incendio que desde hace más de dos semanas consume la selva de su vecino.

El viernes, grupos ambientalistas llamaron a protestas en todo el mundo por el cuidado de la selva. El movimiento de la joven sueca Greta Thunberg, promotora de un movimiento mundial de lucha contra el cambio climático, llamó a concentraciones frente a embajadas y consulados de Brasil.

La causa movilizó a figuras del espectáculo y el deporte, como Madonna, el actor Mark Hamill o el futbolista Cristiano Ronaldo.