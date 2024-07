Donald Trump llevó a cabo su primer acto de campaña desde que sobrevivió a un intento de asesinato el pasado fin de semana.

Regresó al Estado de Michigan, un campo de batalla electoral, junto a su recién nombrado compañero de fórmula J.D. Vance, en un evento en el que destacó por sus discursos poco diplomáticos en los que se burló del presidente Joe Biden por la presión interna que recibe y en el que lanzó mensajes de crítica contra acciones del Gobierno de México cuando era presidente de Estados Unidos.

También habló del atentado que ha destacado en sus últimos eventos, “recibí una bala por la democracia”, dijo.

“Fue hace exactamente una semana, incluso hasta la hora, incluso hasta el minuto”, dijo Trump a la multitud, reflexionando sobre el tiroteo del 13 de julio en Pensilvania en el que terminó con una oreja ensangrentada, con la muerte de uno de sus seguidores y con otros dos espectadores heridos.

JD Vance en el primer evento que ambos realizan juntos desde que se convirtieron en los nominados del Partido Republicano en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee también tomó como eje de su discurso el ataque, “me resulta difícil creer que hace una semana un asesino intentó quitarle la vida a Donald Trump, y ahora tenemos una numerosa muchedumbre en Michigan para darle la bienvenida nuevamente a la campaña electoral”, destacó antes de la llegada de Trump.

Después de lucir inusualmente apagado y emotivo durante la convención republicana, Trump volvió a su estilo habitual de hacer campaña, insultando a sus rivales demócratas, repitiendo sus mentiras sobre las elecciones de 2020, criticando incluso a otros países como México y salpicando su discurso con chistes.

Fuerte seguridad

Los asistentes debían pasar por un detector de metales al ingresar a la arena y el aumento de seguridad fue visible.

“Esta es la seguridad más estricta que he visto jamás”, dijo Renee White, quien ha asistido a 33 de los mítines de Trump. “Normalmente podemos traer algunas bolsas pequeñas, pero hoy tuve que dejar cosas ahí afuera”. White estaba sentada detrás del podio en el acto de campaña en Butler, Pensilvania, donde el agresor abrió fuego desde un techo cercano. La mujer describió el tiroteo como “surrealista”, pero indicó que eso no le impedirá asistir a sus mítines. “Si me van a matar, al menos estoy haciendo algo que me encanta hacer, dijo y se volvió a sentada detrás de Trump.

La elección de Vance de parte de Trump tenía como objetivo, en parte, ayudarlo a ganar el apoyo de los votantes en lugares como Michigan, Pensilvania, Wisconsin y Ohio, quienes ayudaron a Trump a lograr su sorpresiva victoria en 2016 y por lo que el senador recordó el tema. Michigan es uno de los pocos Estados indecisos cruciales que se espera que determinen el resultado de las elecciones presidenciales.

Sigue sangrando, pero tiene salud física

La campaña de Donald Trump publicó ayer una actualización sobre su salud. El informe, elaborado por el congresista de Texas Ronny Jackson, quien fue médico de Trump en la Casa Blanca, ofreció nuevos detalles sobre la naturaleza de las heridas del candidato republicano y el tratamiento que recibió inmediatamente después del ataque. Reportó que sigue sangrando, pero la inflamación se resolvió y que está en buen estado de salud.

En su discurso, Trump mantuvo como eje que tendrá una fuerte presión para que México contenga el flujo de migrantes en la frontera. EFE/A. Dinner

Ataca al Gobierno mexicano y se mofa del próximo secretario Ebrad

Donald Trump, candidato republicano a la presidencia, recordó cuando amagó al Gobierno mexicano con aranceles y le dieron soldados para la frontera.

El discurso se presentó en su primer mitin con J.D. Vance, el candidato a la vicepresidencia, quien es conocido como uno de los más fuertes opositores a la migración, especialmente de los trabajadores mexicanos.

Un video que circuló sobre su discurso lo muestra criticando a Marcelo Ebrad, con quien negoció el tema de apoyo en la frontera y las reacciones fueron inmediatas en la red social X.

La presidenta electa Claudia Sheinbaum calificó de “soez” el lenguaje del ex presidente Trump y expresó discrepancia de su opinión sobre Marcelo Ebrard.

“Para mí es uno de los mejores servidores públicos de México y será un gran secretario de economía de nuestro país, que nadie debe olvidar, es libre y soberano”, escribió en su cuenta de X.

El excanciller Marcelo Ebrard indicó que lo dicho por Trump conlleva el propósito de ganar adeptos y aseguró que el candidato no lo intimida. También agradeció el respaldo de Claudia Sheinbaum.

Otro que reaccionó fue el excandidato a la presidencia de México, Jorge Máynez señaló que dicho clip es falso.

Asimismo, lamentó que Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard se pronunciaran por el insulto que supuestamente lanzó Trump.

Detienen a uno por publicar amenazas

Las autoridades de Florida detuvieron a un hombre por publicar amenazas de muerte en las redes sociales contra el candidato republicano a las próximas elecciones, Donald Trump, y su número dos, J.D. Vance, y sus familias.

La detención se produce tras el intento de asesinato de Trump el pasado sábado en un mítin en Pensilvania. Ayer el FBI también dijo que el joven que disparó había sobrevolado lugar del mitin con dron, en un aparente intento de reconocer el lugar antes del ataque y por lo que siguen investigando para conocer sus motivaciones para el atentado.

J.D. Vance pide la renuncia al presidente

En medio de la presión para que el presidente estadounidense Joe Biden deje de buscar la reelección, el senador republicano J.D. Vance, candidato a la vicepresidencia, fue más lejos y pidió al mandatario que renuncie al cargo. “Todos los que piden a Joe Biden que deje de presentarse como candidato sin pedirle también que renuncie a la presidencia están incurriendo en un nivel absurdo de cinismo”, escribió Vance. “Si no puedes presentarte como candidato, no puedes ejercer el cargo. Debería dimitir ya”, fue el llamado del compañero de fórmula de Trump en X.

Biden recibe presión para que abandone

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afrontó ayer nuevas presiones del Partido Demócrata para que abandone la campaña a su reelección en noviembre mientras que su rival, el republicano Donald Trump, endureció notablemente el tono aprovechando su debilidad.

Biden, aún aislado en casa recuperándose de la COVID-19, fue eclipsado ayer por la vicepresidenta Kamala Harris, quien acudió en solitario a un acto de recaudación en Massachusetts en el que el presidente apareció sólo en pantalla por algunos minutos.