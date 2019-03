Autorizan a Lula salir de prisión para ir al funeral de su nieto

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue autorizado por la Justicia a salir por primera vez de la cárcel donde cumple dos condenas por corrupción, para asistir al entierro de su nieto de siete años, quien falleció este viernes a causa de una meningitis, informaron fuentes oficiales.

La jueza Carolina Lebbos, de la Sala de Ejecución Penal de Curitiba, aceptó la solicitud que hizo la defensa del ex mandatario, tras conocer la muerte del menor, basada en la Ley de Ejecución Penal que permite a los condenados salir de prisión para asistir al velatorio de familiares cercanos.

Aunque la Justicia no dio mayores detalles, se prevé que el ex mandatario saldrá de la prisión para participar en el sepelio previsto para el mediodía del sábado y que será transportado a la ciudad de Sao Paulo en una aeronave cedida por la gobernación del estado de Paraná a petición de la Policía Federal.

A través de un comunicado la jueza informó de su decisión, pero se abstuvo de dar detalles sobre el procedimiento, como la hora en que el ex mandatario viajará, argumentando motivos de "seguridad pública".

Con la decisión de la Justicia se prevé que en la noche de este viernes o en la mañana del sábado el ex jefe de Estado salga de la prisión y se traslade a la ciudad de Sao Paulo en una aeronave cedida por el Gobierno de Paraná a petición de la Policía Federal, según confirmó el mandatario regional, Ratinho Júnior.

La cremación del nieto de Lula está prevista para el mediodía de este sábado en el Cementerio Jardín de la Colina, en Sao Bernardo do Campo, la ciudad en donde el ex presidente tiene su residencia. En el mismo cementerio se realizó el sepelio de Marisa Leticia Rocco, la esposa del ex jefe de Estado y que murió en febrero de 2017.

JM