Ataques a cajeros automáticos, una constante durante protestas en EU

Alrededor de 50 cajeros automáticos en Filadelfia y sus alrededores han sido blanco de explosiones o sufrido daños desde el fin de semana, en una labor coordinada para robarlos o hacerlos estallar para tomar el dinero, dijeron las autoridades.

El Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés) encabeza la investigación y de momento no se ha anunciado algún arresto. Un joven de 24 años falleció horas después de tratar de irrumpir en un cajero automático el martes por la mañana y se recuperaron explosivos, comentó la policía.

Sin embargo, los ataques contra cajeros automáticos han continuado. Se registraron explosiones durante la noche del martes y la madrugada del miércoles en la ciudad o en los alrededores. La policía ha pedido a los negocios que tienen cajeros que saquen el efectivo para desalentar futuros ataques.

AFP/M. Thomas

"No vale la pena", dijo la comisionada de la policía Danielle Outlaw el miércoles. "No vale la pena las heridas que estamos viendo relacionadas con esto y no vale la pena poner en riesgo a la comunidad", añadió.

Outlaw dirige un departamento que esta semana utilizó gas lacrimógeno y balas de goma para dispersar multitudes que protestaban por la muerte de George Floyd ocurrida en Minneapolis mientras estaba bajo custodia de la policía.

La comisionada hizo los comentarios el miércoles durante una conferencia de prensa sobre los disturbios, y apuntó "el notable aumento de intentos para acceder por la fuerza a los cajeros automáticos".

Outlaw y otros agentes no han señalado si creen que los ataques a cajeros automáticos podrían ser un crimen oportunista durante los disturbios, o si podrían tener alguna otra conexión o no están relacionados.

Los cajeros automáticos en otras ciudades, como en Pittsburgh y Minneapolis, han sido saqueados o dañados en los últimos días, pero el problema de Filadelfia parece ser a mayor escala.

Los ladrones han hecho estallar las máquinas, generalmente en tiendas y gasolinerías, en por lo menos 50 casos para llevarse el dinero, aunque algunas veces roban las máquinas completas, dijeron las autoridades.

El miércoles, los ataques contra cajeros automáticos se extendieron por primera vez al vecino municipio de Upper Darby, donde se registró una explosión en un cajero automático afuera de un salón de belleza en un centro comercial en la madrugada.

JM