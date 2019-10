Ataque turco en Siria no es nuestro problema: Trump

Pese a que busca un alto el fuego en Siria, el presidente estadounidense, Donald Trump, se desmarcó de la ofensiva del Ejército turco contra las milicias kurdas al afirmar que no es problema de Estados Unidos (EU) que Turquía haya entrado en ese país.

“Si Turquía entra en Siria el conflicto es entre Turquía y Siria. No es nuestro problema. No somos un agente policial. Ya es hora de que nos vayamos a casa”, señaló Trump. Y aclaró que queda un mínimo de tropas en la región en guerra. “Estoy complacido de informar que en esa frontera sólo tenemos 28 soldados no 50. Todos los soldados estadounidenses están lejos del lugar”.

Pese a ello, anunció que el vicepresidente de EU, Mike Pence, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, viajarán a Turquía para promover un alto el fuego. “Queremos ver guerras finalizadas”, señaló el presidente.

Además, el secretario del Tesoro de EU, Steven Mnuchin, adelantó que impondrá más sanciones económicas a Turquía si no acuerda un alto en las hostilidades. “Vendrán sanciones adicionales si no instituyen un cese el fuego”, dijo.

Hasta ahora, Turquía ha rechazado la presión internacional para que suspenda su operación militar contra las fuerzas kurdas en esa nación del Medio Oriente, devastada por la guerra.

Sin embargo, el mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, rechazó los pedidos de Estados Unidos para un alto el fuego. Y señaló que Turquía “no estaba preocupada” por las sanciones anunciadas.

La semana pasada, Turquía comenzó una operación para expulsar a los militantes kurdos del Norte de Siria, luego de que EU retirara a mil soldados del área, casi todo su contingente.

La retirada fue vista como una “luz verde” de la Casa Blanca para la ofensiva turca, creando una reacción masiva contra Trump. Los kurdos consideraron la decisión una “traición” de Estados Unidos.