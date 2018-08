Ataque a minoría religiosa deja 48 muertos en Afganistán

Al menos 48 personas fallecieron, la mayoría estudiantes, y varias decenas resultaron heridas en un atentado suicida perpetrado en un centro educativo de Kabul, Afganistán, y que se produce cuando el Gobierno afgano se plantea un alto el fuego con motivo de la celebración musulmana “Fiesta del sacrificio”.

Una docena de ambulancias se trasladó al colegio Mawoud, donde sacaron a las víctimas ensangrentadas de los escombros de un salón de clases que estaba lleno de adolescentes que se preparaban para pasar a la universidad. “Un atacante suicida que se había atado explosivos a su cuerpo se hizo detonar dentro del centro educativo Mawud”, dijo el portavoz de la Policía, Hashmat Stanikzai.

Esta no es la primera vez que los insurgentes atacan un centro chiíta, con casos de atentados contra edificios culturales y religiosos, especialmente de la minoría étnica hazara, pero no es habitual que se atente contra escuelas privadas, la mayoría de las cuales no suele contar con guardas de seguridad.

El presidente afgano, Ashraf Gani, afirmó que atacar este tipo de instituciones va en contra de las “enseñanzas islámicas” y ordenó a las autoridades que proporcionen ayuda “inmediata” a las víctimas.