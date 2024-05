La expresidenta de Argentina Cristina Fernández (2007-2015) calificó este miércoles de "gira artística en el país del norte" el último viaje del mandatario Javier Milei a Estados Unidos y a El Salvador, y volvió a acusarlo de ser un "showman economista en la (Casa) Rosada".

"No voy a hacer ningún comentario sobre la ausencia del Presidente en estos momentos tan complicados, por estar de gira artística en el país del norte", dijo la expresidenta peronista en un mensaje que publicó en su perfil oficial de X.

Milei se encuentra desde este martes en la ciudad estadounidense de San Francisco, donde ya se ha reunido con el CEO de OpenAI, Sam Altman, y tiene previstos encuentros con líderes empresariales de Google, Apple, Meta -la matriz de Facebook e Instgram-, y otras compañías tecnológicas.

El 1 de junio, el presidente de Argentina acudirá a la toma de posesión para el nuevo mandato de su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele , muy próximo a Milei, especialmente en materia de seguridad.

Por su parte, Fernández recordó su documento 'Argentina en su tercera crisis de deuda', publicado el pasado 14 de febrero, en el que cargó contra las políticas económicas del ultraliberal Milei.

En esta ocasión, la expresidenta arremetió también contra el actual gabinete argentino , que sufrió su última remodelación el martes, tras la dimisión del exjefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el nombramiento en su lugar del hasta ahora ministro del Interior, Guillermo Francos.

"Con el actual gobierno, al problema de funcionarios que tampoco funcionan (porque no saben o no entienden) se le ha sumado uno infinitamente más grave: el de las ideas que no funcionan, combo letal en materia de gestión estatal", consideró Fernández en su publicación.

La expresidenta criticó duramente la idea de superávit fiscal , esgrimida de manera habitual por Milei y sus ministros, como su principal éxito de gestión en sus primeros meses de mandato.

"La paralización de obras absolutamente complementarias pero imprescindibles (léase compresores), al gasoducto Néstor Kirchner (auténtica obra pública estructural), bajo el slogan para redes 'no hay plata', revelan la falta de conocimiento o la confusión que hay en torno al concepto de gasto público", añadió Fernández.

"Con funcionarios que no funcionan, más ideas que tampoco funcionan... nada puede salir bien" , concluyó la expresidenta.

Alejada de los focos centrales de la política, desde que dejase la Vicepresidencia argentina el pasado 10 de diciembre -cargo que ocupó durante el mandato de Alberto Fernández (2019-2023)-, Cristina Fernández ha seguido ocupando un rol protagónico en la conversación pública del país suramericano.

Su controvertida figura sigue despertando pasiones y horrores políticos.

AL