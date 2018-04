Arabia Saudita conversa con Washington para el envío de tropas a Siria

El ministro de Exteriores saudí, Adel al Yubeir, confirmó hoy que su país está en conversaciones con Washington sobre un eventual envío de tropas árabes al este de Siria.

"Hay conversaciones sobre el tipo de fuerzas que puedan establecerse en el este de Siria y de dónde vendrán. Estas conversaciones siguen en marcha", dijo Al Yubeir en una rueda de prensa en Riad junto al secretario general de la ONU, António Guterres, de visita en el país.

El diplomático destacó que la idea "no es nueva" ya que Riad había ofrecido antes a la Administración del anterior presidente estadounidense, Barack Obama, la posibilidad del envío de fuerzas de la coalición árabe liderada por Arabia Saudita, "pero los americanos no contestaron y no hemos tomado una decisión al respeto".

En cuanto a la financiación saudí a las tropas en Siria, Al Yubeir aseguró que su país siempre "ha mantenido una parte de la carga" económica.

Aparte de Siria, Al Yubeir agregó que abordó con Guterres la situación en Libia, el Yemen y "las intervenciones negativas" de Irán en la región.

Las declaraciones del titular de Exteriores saudí se han producido el mismo día en que el diario estadounidense "The Wall Street Journal" ha revelado que el Gobierno de Washington quiere establecer una fuerza árabe que reemplace su presencia militar en Siria y ayude a estabilizar el noreste del país.

El diario, que cita a fuentes anónimas de la Administración del presidente, Donald Trump, asegura que Washington está buscando que Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos aporten miles de millones de dólares para reconstruir el norte de Siria y envíen tropas a esa región.

NM