Ayuda a mujer en estado inconveniente; su historia se vuelve viral

La discusión que una joven argentina tuvo con su pareja derivó en una historia que se volvió viral en Twitter, no por un lamentable desenlace, sino porque por fortuna, quien la acompañó a casa mostró una empatía y respeto admirables pese al estado en que se encontraba.

"Anoche a las 4am sobre Chacabuco crucé una piba que no podía literalmente ni caminar del pedo, haciendo seña a cualquier auto que pase como si fueran taxis", comienza en su relato el usuario Tomi (@tomisosa98) en un hilo de Twitter el pasado 2 de abril de 2022.

En su relato, Tomi da a conocer la complicada situación a la que se enfrentó en la madrugada anterior con la joven que necesitaba llegar a su casa y nadie se detenía a ayudarla. "Me acerqué y le pregunté si necesitaba ayuda, me dijo que la acompañe hasta la casa, que estaba a 5 cuadras", explica.

Mediante diversos tuits, comparte que la joven a la que ayudó logró dar con su domicilio, aunque con una serie de inconvenientes entre los que destaca no encontrar la llave del edificio, problemas con la puerta del elevador y la búsqueda de una de sus familiares para garantizar que llegara con bien hasta su departamento.

"Estuve unos 20 minutos esperando alguien que llegue, y nadie llegó. En un momento vio una llave que yo tenía y me la pidió, pero le dije que era mía, y le volví a preguntar si no tenía la suya en su cartera, hasta que se avivó y revisó, y si la tenía", explica el usuario de Twitter quien se mantuvo en la puerta del edificio para que no le ocurriera algo malo.

No hay pelea que justifique dejar que otra persona se vaya sola y menos en ese estado”

Pese al estado inconveniente de la joven, esta logró llegar hasta su hogar gracias a la ayuda que el extraño le había brindado en la calle. Incluso al día siguiente el hombre que la ayudó recordó que entre los nombres que le había indicado la mujer para que bajaran por ella estaba el de su hermana, dando con su cuenta en Instagram y poniéndose en contacto para saber si se encontraba con bien.

"No te das una idea lo que te agradezco. Si ni siquiera cerró la puerta del depto (sic) jaja recién la cerré", le respondió la hermana de la joven a la que había ayudado; Tomi además comparte que quisieron ofrecerle dinero tras el gesto que tuvo, pero que decidió acompañarla “porque locos hay por todos lados”.

Según la conversación que mantuvo con la hermana de la joven, ella y su pareja habían discutido y este se marchó del lugar pese a la condición en que se encontraba: “No hay pelea que justifique dejar que otra persona se vaya sola y menos en ese estado”.

El hilo en Twitter rápidamente se volvió viral y el usuario reconoció que no esperaba que eso sucediera, llamando a cuidarse entre todos y agradeciendo a quienes reconocieron que gracias a él esta historia haya tenido un final feliz.

