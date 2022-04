Viral: Mujer comparte tres simples reglas para su funeral (VIDEO)

Pese a que su propio funeral no sea una idea que muchas personas tengan en mente al momento de hacer sus planes a futuro, la estrella de TikTok Grandma Droniak, una mujer de 92 años de edad, ha compartido una serie de reglas para cuando ese día llegue, refrendando su estatus de viral.

En un video publicado el pasado 30 de marzo de 2022, Droniak da a conocer tres reglas para su funeral, entre las que destaca que hay una persona que no será bienvenida; “Estas son las reglas para mi funeral. ¡Pongan atención!, expresa al inicio del breve material.

“Puedes llorar, pero no llores demasiado… no hagas el ridículo; Bertha NO está invitada, no la dejen entrar; y más vale que te embriagues después… ¡tómate un ‘shot’ por mí!”, da a conocer la singular abuelita en un video acompañado por la siguiente descripción: “No va a suceder pronto, pero no lo olviden”.

El material rápidamente se volvió viral, acumulando hasta este martes más de cuatro millones de “Me gusta” y más de 36 mil comentarios en la publicación, a la que internautas llegaron para interesarse en la razón por la que Bertha no será bienvenida al funeral.

“Bertha es la cuñada; no tengo pruebas, pero tampoco dudas”, expresa @kikinarf; “No soy Berta (sic) y quiero beber. Avisen para ir al funeral jajaajaj”, escribe Naty Núñez. “Pensé que mi abuelita era la única programando su funeral, no nos permitió llorar ni usar lentes de sol”, expresa otra de las internautas.

Pese a que dar a conocer el contexto sobre las circunstancias que llevaron a esta mujer a prohibir que Bertha asista a su funeral fue una solicitud frecuente en su publicación, Grandma Droniak no ha dado a conocer en videos posteriores a quien se refiere ni a que ha hecho.

Esta abuelita se ha convertido en una sensación de TikTok por los divertidos videos y opiniones que comparte a través de dicha red social, en la que ya acumula casi cuatro millones de seguidores.

RG