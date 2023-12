Aunque todavía faltan algunas horas para que en México entremos al año 2024, en varios países del mundo por la zona horaria ya es Año Nuevo.

La Isla de Navidad en Kiribati, un país insular en el Océano Pacífico central, fue el primer país en darle la bienvenida al 2024, cuando eran solo las 5 am del 31 de diciembre en la costa este de los Estados Unidos y las 11 am UTC (Tiempo Universal Coordinado), el estándar mundial.

De acuerdo con información de CNN, Le siguieron las Islas Chatham en Nueva Zelanda a las 5:15 am ET (Eastern Time) y luego la mayor parte de Nueva Zelanda a las 6 am, junto con Tokelau, Samoa, Tonga, las Islas Fénix de Kiribati y algunas regiones de la Antártida.

Continuó a las 5 am ET Isla de Navidad, parte de la nación insular de Kiribati.

A las 5:15 am ET Islas Chatham, frente a la costa este de Nueva Zelanda, mientras que a las 6 am ET la mayor parte de Nueva Zelanda (con algunas excepciones) y Tokelau, Samoa, Tonga, las Islas Fénix de Kiribati y algunas regiones de la Antártida.

Mientras que a las 7 am ET Fiji, una pequeña parte del este de Rusia y varias islas más del Pacífico, incluidas las Islas Marshall y Tuvalu.

A las 8 am ET Gran parte de Australia, incluidas Melbourne y Sydney, y siete lugares más, incluidos Vanuatu, las Islas Salomón, Bougainville en Papúa Nueva Guinea y Nueva Caledonia.

Todavía falta que muchos países reciban el año nuevo.

*Con información de CNN en español.

