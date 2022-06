Dos personas han muerto en un tiroteo en un supermercado de la localidad de Schwalmstadt-Treysa, en el oeste de Alemania, según anunció la policía regional.

Todavía se desconoce el contexto de los hechos y no hay indicios sobre lo que pudo motivar los disparos, informó la Dirección de Policía del Distrito de Schwalm-Eder en un comunicado a los medios. No obstante, señaló que en estos momentos ya no existe peligro para la población y que el supermercado se encuentra acordonado como parte del dispositivo policial que se ha desplegado en el lugar de los hechos.

CF