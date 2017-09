Alcaldesa critica versión de Trump sobre emergencia en Puerto Rico

La alcaldesa de San Juan, Puerto Rico, Carmen Yulín Cruz, criticó hoy la versión de la administración del presidente estadounidense Donald Trump de que el esfuerzo federal de emergencia para la isla es una "historia de buenas noticias".

La secretaria interina de seguridad nacional, Elaine Duke, se declaró el jueves "muy satisfecha" con la respuesta del gobierno federal para los 3.5 millones de estadounidenses que residen en la isla, a pesar de que la mayoría de la población sigue sin servicio eléctrico.

"Estoy muy satisfecha. Sé que es una dura tormenta de la cual recuperarse, pero los grandes avances que se han hecho (...) Realmente es una historia de buenas noticias en términos de nuestra capacidad de llegar a la gente", dijo Duke.

Sin embargo, la alcaldesa Cruz se mostró perpleja por las declaraciones de la funcionaria federal y dijo que realmente la "molestan y frustran".

"Quizás es una historia de buenas noticias donde ella está. Esta no es una historia de 'buenas noticias'. Esta es una historia de que la gente está muriendo, esta es una historia de vida o muerte", dijo en una entrevista desde San Juan, con la cadena CNN.

La alcaldesa lamentó que haya cargamentos de la ayuda de emergencia del gobierno federal que aún no han podido ser distribuidos a las personas con mayor necesidad.

Su versión coincide con los reportes de la televisión de Estados Unidos que han mostrado a hospitales sin insumos básicos, pacientes sin medios de transporte a centros de salud, largas filas de autos y personas para la compra de combustible.

"Cuando uno bebe agua de un arroyo, esa no es una historia de buenas noticias, cuando uno no tiene comida para un bebé esa no es una historia de buenas noticias", insistió.