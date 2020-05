Al ritmo de The Rolling Stones, Trump reinicia recorridos por EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reanudó sus viajes dentro del país a pesar de la pandemia de coronavirus, con programas que recuerdan sus mitines de campaña en 2016 y al ritmo de los Rolling Stones.

Primero acudió a Arizona, después a Pensilvania y luego a Michigan, donde en una planta de Ford este jueves, adelantó que planea reanudar pronto sus mítines de reelección, pese a que las reuniones multitudinarias aún presentan alto riesgo para la propagación del coronavirus, el cual ha dejado más de 97 mil víctimas mortales en el país.

Trump, quien enfrentará en las urnas al ex vicepresidente Joe Biden en los comicios programados para el próximo noviembre, reanudó sus acusaciones contra su antecesor Barack Obama, quien ya anunció su respaldo al futuro rival del actual jefe de la Casa Blanca.

El mandatario promueve la reapertura económica como factor propagandístico clave para los comicios, asemejando el nombre de su programa de reactivación económica, "Abriendo América de nuevo", con su lema previo de campaña.

Función similar cumple la música, por ejemplo "You can´t always get what you want", de los Rolling Stones sonó en su visita a una fábrica de mascarillas en Phoenix, Arizona, el 6 de mayo, lo que se ha repetido en otras visitas.

Esa melodía ha sido el tema de la campaña de Trump desde 2016, pese a la resistencia de sus creadores, quienes pidieron al presidente dejar de utilizarla en ese entonces.

Trump ignoró la petición y la utilizó en el discurso de su victoria presidencial, retando a los autores y a quienes no votaron por él, pues "no siempre pueden obtener lo que quieren".

En su visita a la fábrica de Ford en Michigan el 22 de mayo, Trump la recorrió acompañado de la canción "I won´t back down" de Tom Petty.

Al mensaje de "no retrocederé" siguió un discurso en el cual el presidente insistió, como muchas otras veces, en que la reapertura del país no se detendrá, ni siquiera ante una segunda ola de coronavirus, cuya posibilidad ha sido proyectada para el invierno por autoridades sanitarias.

La música también ha sido usada para contrariar a Trump. En su visita a Phoenix el 6 de mayo, el mandatario fue recibido con la versión de Guns N´Roses de "Live and let die", una canción de Paul McCartney.

El suceso se hizo viral y fue motivo de sátira política, pues el contenido de la canción fue relacionado con el coronavirus, lo cual escaló hasta el grado de que, el 14 de mayo, el grupo de rock, abiertamente demócrata y anti-Trump, lanzó a la venta una playera con la frase "vive y deja morir".

GC