Afganistán anuncia delegación que negociará con los talibanes

El Gobierno afgano anunció este jueves la delegación de 21 miembros que participará en las conversaciones de paz con los talibanes, un equipo con representantes de un amplio espectro de la sociedad afgana, incluidas cinco mujeres.

"Esta delegación tiene la misión de representar a la República Islámica de Afganistán en las negociaciones de paz con los talibanes"

Las negociaciones, de las que se desconoce aún el lugar y la fecha de inicio, estarán encabezadas por Masoum Stanekzai, ex jefe de la principal agencia de inteligencia de Afganistán, el Directorio Nacional de Seguridad (NDS, en sus siglas en inglés), según informó en un comunicado el Viceministerio para la Paz afgano.

"Esta delegación, que se formó después de un largo trabajo y consultas con todas las partes y segmentos influyentes de la sociedad, tiene la misión de representar a la República Islámica de Afganistán en las negociaciones de paz con los talibanes", señala el documento.

Según la nota, "el presidente (afgano, Ashraf Ghani) espera que durante las conversaciones con los talibanes la delegación tome en consideración los intereses del país, los valores compartidos del pueblo afgano y el principio de un Afganistán unido".

Los representantes, añade, tratarán de traer a Afganistán una "paz y estabilidad duraderas" tras casi dos décadas de guerra desde la invasión estadounidense en 2001, que derrocó a los talibanes.

Entre los 21 miembros de la delegación destacan cinco mujeres, que tendrán que lidiar con unos talibanes que durante su régimen prohibieron la educación femenina e impidieron que las mujeres trabajaran, recluyéndolas en sus casas.

Estas cinco mujeres que tratarán de defender los derechos alcanzados hasta ahora son Fatima Gilani, ex presidenta de la Media Luna Roja en Afganistán e hija de un histórico combatiente afgano contra la invasión soviética; la ex parlamentaria y activista Fawzia Koofi, la ex gobernadora regional Habiba Suhrabi, la académica Shahla Fareed y la periodista y activista Sharifa Zurmati.

Por otro lado, los miembros de la delegación que representan directamente la postura del Gobierno son Stanekzai, el exasesor presidencial Nader Nadery y el director del organismo regional Directorio Independiente de Gobernabilidad Local, Matin Bek.

Entre los otros 13 miembros hay representantes de los diferentes partidos políticos y comunidades étnicas del país.

El inicio de estas conversaciones interafganas estaba previsto para el pasado 10 de marzo, según el histórico acuerdo que el pasado 29 de febrero firmaron en Doha Estados Unidos y los talibanes, y en el que se concretaba la retirada de las tropas internacionales en 14 meses o la liberación inmediata de prisioneros.

