Adolescente indocumentada se somete a aborto en Texas

Una adolescente indocumentada centroamericana que a lo largo de las últimas dos semanas protagonizó una batalla legal por su decisión de abortar, fue liberada de la custodia federal bajo una orden judicial y se sometió al procedimiento la mañana de este miércoles, anunciaron sus abogados.

El procedimiento se llevó a cabo después de que la Corte Federal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia, en Washington, dictaminó el martes que la inmigrante, identificada en los documentos de la Corte con el nombre genérico de "Jane Doe", podía obtener inmediatamente el aborto que solicitó.

El fallo de la Corte de Apelaciones revirtió la orden que había sido emitida el pasado viernes por un panel de tres jueces que bloqueaba obtener el procedimiento de inmediato.

"Esta es mi vida, mi decisión", dijo la adolescente a través de su tutor designado por la Corte en una declaración emitida después del procedimiento.

"Me obligaron a ver a un médico que intentó convencerme de que no abortara y mirara los sonogramas", dijo la joven de 17 años. "Personas que ni siquiera conozco, están tratando de hacerme cambiar de opinión. Tomé mi decisión y eso es entre yo y Dios. A través de todo esto, nunca he cambiado de opinión", afirmó.

"Nadie debería avergonzarse por tomar la decisión correcta para sí mismos. No le diría a ninguna otra chica en mi situación qué deberían hacer. Esa decisión es de ella y solo de ella ", dijo.

La adolescente había recibido la autorización legal para un aborto hace unas semanas, el pasado 25 de septiembre.

Sin embargo, bajo una nueva política implementada por la administración del presidente estadounidense Donald Trump, la Oficina de Reubicación de Refugiados, que supervisa a los menores detenidos después de cruzar ilegalmente la frontera sin un padre, no permite a las adolescentes abandonar la custodia para abortar.

La Oficina de Reubicación de Refugiados se negó a transportar a la menor a una clínica de abortos y en cambio la obligó a acudir a un Centro de Crisis de Embarazo, donde las menores reciben asesoramiento dirigido a disuadirlas de tener abortos.

Las autoridades estatales de Texas también intervinieron y solicitaron a las cortes impedir el procedimiento. Según la ley de Texas, las menores necesitan el permiso de sus padres o una orden judicial para abortar.

El aborto se retrasó durante semanas mientras abogados de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), de la administración Trump y del estado de Texas, luchaban ante las cortes, para permitir o impedir que la adolescente tuviera el procedimiento.

La ACLU afirmó que el gobierno federal estaba obligando a la adolescente a continuar su embarazo contra su voluntad, mientras que ella tiene el derecho constitucional a un aborto.

La administración Trump argumentó que el gobierno federal no está obligado a facilitar un aborto para un menor bajo su custodia y que ella podría solicitar el procedimiento al regresar a su país de origen.

"La justicia prevaleció hoy para 'Jane Doe'. Pero no se equivoquen, los esfuerzos de la administración para interferir en las decisiones de las mujeres no terminarán con Jane", dijo la abogada de la ACLU, Brigitte Amiri, en un comunicado.

"Con este caso, hemos visto los asombrosos esfuerzos de esta administración para bloquear a las mujeres de la atención al aborto. No dejaremos de luchar hasta que tengamos justicia para cada mujer como 'Jane' ", indicó.

El procurador general de Texas, Ken Paxton, dijo que estaba profundamente decepcionado de que la administración Trump no hubiera apelado ante la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos para que detuviera el aborto.

"La pérdida hoy de vida humana inocente es trágica y puede haber sido evitable. La decisión que allanó el camino para el aborto violó el antiguo precedente de la Suprema Corte sobre los derechos de una persona ilegalmente presente", dijo Paxton.

"Esta decisión no solo costó una vida, podría allanar el camino para que cualquier persona fuera de Estados Unidos ingrese y obtenga un aborto ilegalmente". La vida y la Constitución son sagradas. Perdimos algo de las dos hoy ", lamentó.