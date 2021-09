"No sabía qué era lo que estaba pasando exactamente, pero sabía que era algo muy malo", así recuerda el astronauta Frank Culbertson sobre la vista que tenía desde el espacio hacia Nueva York, durante el ataque terrorista a las Torres Gemelas. Culbertson explica que al ver la gran nube de humo sobre la zona de Manhattan dijo que sintió un gran dolor porque parecía que veía una "herida" en su país.

El 11 de septiembre de 2001, Culbertson era el comandante de la Estación Espacial Internacional. En el diario que llevó durante su expedición espacial, plasmó sus reflexiones sobre aquel día.

En aquellas páginas el astronauta explicó que casi no había escrito en el mes que llevaba ahí porque casi no tenía tiempo y porque no se sentía cómodo anotando en su bitácora cosas que hablaría con su familia y amigos, sin embargo, aquel día hizo una excepción, pues "obviamente el mundo cambió hoy", escribió.

"Lo que hago y digo es mucho menor comparado a lo que sucedió hoy en nuestro país cuando fue atacada por... ¿quiénes? Terroristas, es todo lo que sé, supongo. Es difícil saber a quién hay que dirigir todo este coraje y miedo", se lee en su bitácora del 12 de septiembre de 2001.

JM