Ya empiezan a “hacer su parte”.

En la lucha contra el narcotráfico -permanentemente y con insistencia- México le ha pedido a Estados Unidos “hacer su parte” en el combate a la venta, distribución y consumo de drogas en su territorio. En una de sus múltiples peticiones públicas que se han hecho, el pasado 3 de febrero la presidenta Claudia Sheinbaum dijo: “Se requiere corresponsabilidad. Estados Unidos tiene que hacer su parte, lo hemos dicho varias veces, ellos tienen que desplegar campañas para evitar el consumo, ellos tienen que detener a los delincuentes que distribuyen drogas y que lavan dinero en Estados Unidos”.

Y cuando estamos en medio de una de las crisis más tirantes en la relación bilateral, provocado por el “tiroteo” de declaraciones y amenazas de que México “no hace su trabajo”, de que nuestros vecinos quieren hacer justicia “por propia mano” en territorio mexicano y cuando una cotidiana petición de extradición “levanta polvareda” -ante una posición de aparente protección oficialista-, del otro lado de la frontera parece que reaccionan y empiezan a “hacer su parte”.

Tanto la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Buró de Investigaciones Federales (FBI) han llevado a cabo masivas redadas, desarticulando redes de narcotráfico, ligadas a grupos delincuenciales en México. Esta semana, en el área del parque MacArthur en Los Ángeles, Calabasas y San Gabriel, se logró la detención de 17 personas y se incautaron 9 kilos de fentanilo, con valor en el mercado de unos 10 millones de dólares, que supuestamente pertenecían al cártel de Sinaloa, según dijeron los fiscales federales que participaron en el operativo. Mientras que el Kash Patel, director del FBI, informó el miércoles que, en el estado de Kansas, agentes del Departamento de Seguridad Nacional habían desmantelado una red de narcotráfico con vínculos con México.

De acuerdo con un comunicado de la DEA, con los “... los duros golpes a los cárteles de la droga, se avanza hacia una América libre de fentanilo en 2026”, destacando que, solamente en el periodo de 12 de enero y el 10 de febrero, se incautaron 4.7 millones de pastillas de fentanilo y 1.2 toneladas de polvo de fentanilo, lo que significó “... en más de 57 millones de dosis letales retiradas de las comunidades en solo 30 días”.

Ya empiezan a “hacer su parte”.

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