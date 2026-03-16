¡Ya chole!, ¿cuál pueblo?

La “estocada” caló fuerte. El comentario en donde Donald Trump lamentó nuevamente que Claudia Sheinbaum “haya rechazado mi ayuda. Me ofrecí a acabar con los cárteles en México, y por alguna razón ella no quiere hacerlo. Debería acabar con los cárteles porque, nos guste o no, controlan México”, provocó la reacción de la mandataria mexicana -de manera repetida- en su gira de fin de semana por Nayarit.

“Andan diciendo que otros gobiernan México, ¿no?, en México gobierna el pueblo”, dijo Sheinbaum al mediodía durante una ceremonia de inauguración de un Centro Libre para las Mujeres. Y más tarde, en un mitin de los programas del Bienestar en una cancha de futbol en la población de Santa María del Oro, la Presidenta insistió en el comentario acusatorio de Trump, al señalar que, “hay quienes dicen que en México quién sabe quién gobierna. No, en México gobierna el pueblo de México, esa es la diferencia”.

Yo me pregunto, ¿cuál pueblo? Ya dejémonos de tanta política barata, de tanto populismo y tanta mentira. En México gobierna el movimiento del lopezobradorismo, encabezado por Claudia Sheinbaum y bajo la “doctrina” del ex presidente López Obrador. Como ha sucedido durante muchos años, en México gobierna el partido en el poder, con la diferencia de que hoy los contrapesos han desaparecido de forma abrupta.

Los poderes legislativo y judicial están controlados por el Poder Ejecutivo, y los organismos constitucionales autónomos -como el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales)- ya desapareció; la CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos) ya está absorbida desde Palacio Nacional y en la mira para ser controlado está el Instituto Nacional Electoral (INE), solo por mencionar algunos. Entonces, ¿es el pueblo quien gobierna?

Y para redondear sus “brillantes” mensajes de fin de semana, siguiendo la secuencia de respuesta a los comentarios de Trump, Sheinbaum presumió que “nosotros llegamos al gobierno con principios, con causas. No nos puso nadie a gobernar. A nosotros nos puso el pueblo”.

La puso a “gobernar” quien reside en el rancho “La Chingada”. Así que, respecto a quien se debe y al “pueblo que -dizque- gobierna”, ¡Ya chole…!

Usted, ¿qué opina?