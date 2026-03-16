El escudo de Sheinbaum ante Trump

Ante la asimetría del poder económico y militar entre México y Estados Unidos, el único escudo del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum para protegerse y salir lo mejor librada posible ante lo que parece una inminente acción militar unilateral ordenada desde Washington en suelo mexicano contra algún grupo delincuencial, es estar trabajando ya en las respuestas políticas que dará ante esos difíciles e indeseables escenarios posibles.

Y es que nos equivocamos los que pensamos que el reconocimiento de Estados Unidos al Gobierno mexicano por el operativo del 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, contra uno de los capos más buscados, despresurizaría la tensión bilateral por el tema del combate al narco y los continuos reclamos de Donald Trump.

Pero lejos de que eso sucediera luego que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) quiso detener y terminó abatiendo a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Nueva Generación, y luego del cual reconoció por primera vez en un comunicado oficial la colaboración informativa de las agencias estadounidenses antidrogas para llevarlo a cabo, inmediatamente después dijo que México debía hacer muchas más y luego se adjudicó la eliminación de este líder delincuencial.

En las primeras dos semanas de marzo, vino la mayor embestida del presidente de EU, con burla incluida, contra las acciones antinarco del Gobierno de Sheinbaum.

Desde la primera cumbre del Escudo de las Américas a la que Trump convocó en Florida el 7 y 8 de marzo, donde llamó a una docena de países latinoamericanos y caribeños a formar la Coalición Anticarteles de las Américas, dijo que México era el “epicentro de la violencia” generado por esas organizaciones delictivas. En el cierre del encuentro de plano se atrevió a intentar ridiculizar a la Presidenta Sheinbaum, al imitar su voz cuando le decía “No” a sus ofrecimientos de apoyo militar en territorio mexicano para combatir a los grupos de la delincuencia organizada.

En ese momento, cabía preguntarnos si esa especie de Fuerza de Intervención Hemisférica que llamó a formar en su cumbre del Escudo de las Américas era una mala broma o una verdadera amenaza para nuestro país.

Sin embargo, luego de que el viernes pasado la semana cerró con una nota diplomática de México por la reproducción de Trump de un mensaje de redes sociales donde se afirma que en nuestro País operaba un “narcogobierno”, y tras toda una serie de reproches y su exigencia de que México debía abrir sus fronteras a las tropas de EU, y la insistencia de Sheinbaum, quien le respondió desde Colima que la soberanía no está en negociación, quedó claro que Trump está decidido a realizar ataques contra el narco en México, y que todo parece ser, cuestión de tiempo.