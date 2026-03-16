El estreno del fiscal

Apenas calentaba la silla el nuevo fiscal Anticorrupción, Cipriano Manzanilla, y ya le cayó su primer expediente digno de estreno. Resulta que la Auditoría Superior del Estado de Jalisco detectó un pequeño “detalle” en el OPD Servicios de Salud Jalisco: medicinas que caducaron y terminaron en la basura… por la módica cantidad de 100 millones de pesos.

El reporte habla de desfases entre lo recibido y lo entregado, una especie de magia contable donde las pastillas desaparecen más rápido que los goles en repechaje.

Desde la Secretaría de Salud en Jalisco dicen que ya investigan, aunque por ahora el misterio sigue intacto: nadie sabe dónde quedaron exactamente esos medicamentos.

Así que la pregunta es obligada: ¿No es este el momento ideal para que el flamante fiscal debute en la cancha anticorrupción? Porque el balón ya está rodando… y los 100 millones también.

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La presentación del libro Ni cuotas ni cuates terminó siendo, para ironía de todos, una demostración en vivo de lo segundo. Apenas tomó el micrófono Clemente Castañeda cuando soltó un dardo con puntería política contra David Gómez Álvarez, recordándole que en el Gobierno no siempre se llega por méritos… a veces también por “cuota”. El auditorio sonrió incómodo.

Pero el momento estelar llegó cuando el empresario José Medina Mora se lanzó con artillería pesada contra la 4T, quizá esperando aplausos y silencio reverencial. Error de cálculo. Desde su lugar, la diputada Mery Pozos respondió sin anestesia. La réplica fue tan directa que el empresario terminó trastabillando… literalmente, porque en el movimiento su vaso de agua salió volando.

Conclusión de la velada: el libro tenía razón. En política sobran las cuotas… y los cuates aparecen sólo cuando conviene.

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En el Senado ya preparan las palomitas. Luego del tropezón que sufrió la reforma electoral en San Lázaro -donde aliados y no tan aliados le movieron la silla al proyecto-, ahora anuncian que viene el famoso Plan B. La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, avisó que la Cámara Alta estará “a la espera” de la nueva versión, como quien aguarda la segunda temporada de una serie que terminó mal en su primer capítulo.

En los pasillos legislativos comentan que el Plan B no es otra cosa que volver a armar lo que la propia coalición oficialista desarmó a golpes de voto. Porque entre morenistas, verdes y petistas se encargaron de descarrilar la propuesta original.

Así que ahora prometen una nueva iniciativa, aunque nadie garantiza que, cuando llegue, no aparezca otro Plan C… cortesía de los mismos aliados.