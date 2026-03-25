¿Y los “jefes gestionadores” qué con la crisis del SIAPA?

¿Y qué tienen que decir del colapso del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) quienes han ocupado la pomposamente llamada Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio, que supervisa, entre otras secretarías, la de la de la Gestión Integral del Agua?

Desde luego también sería pertinente saber qué cuentas han rendido del desastre del organismo operador del agua en la Metrópoli tapatía en esta última dependencia.

Como ha quedado documentado periodísticamente, además de la agudización de los tandeos con los que suspendían el suministro de agua por varios días a colonias de la Zona Metropolitana que se venían dando cada vez con más frecuencia desde hace dos décadas, fue en el sexenio pasado del emecista Enrique Alfaro, cuando se empezó a registrar la llegada de agua turbia y maloliente a las casas de miles de usuarios, que ya no se detuvo hasta que el problema le hizo crisis a su sucesor Pablo Lemus.

Paradójicamente, fue en la pasada administración alfarista cuando más burocracia se creó para atender los temas hidráulicos, sin que de nada haya servido para evitar el desastre que hoy padece buena parte de la población de los municipios metropolitanos por la mala calidad del agua que recibe.

Como se recordará, Alfaro ordenó reformas legales para crear cuatro de estas coordinaciones estratégicas, que sectorizaban distintas secretarías del gabinete estatal, cuyos titulares le reportaban, antes, directamente al gobernador en la administración del finado Aristóteles Sandoval.

Desde luego, estas figuras y sus oficinas crearon otro piso de gobierno con altas nóminas, y que nunca han acabado de demostrar que hayan significado mayor eficacia en el quehacer gubernamental. Hay incluso secretarios del anterior y actual gabinete estatal que hablan de que sólo burocratizan y obstaculizan su trabajo.

En el tema del agua, no sólo se formó la coordinación estratégica de Gestión del Territorio, sino que se creó la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SGIA). Es decir, mientras que entre marzo del 2013 y diciembre del 2018 en la administración estatal inmediata anterior a la de Alfaro, los asuntos hídricos los veían solo el SIAPA y la Comisión Estatal del Agua (CEA), a partir de su gobierno se crearon dos pisos más de burocracia que fue inútil para evitar la crisis que hoy se vive en ese organismo.

Ahora que ayer volvimos a saber de esta interacción institucional entre “los gestionadores” del Territorio y del Agua, con la CEA y el SIAPA, al acordar entre las y los altos funcionarios públicos que dirigen estas dependencias pasar más de mil millones de pesos para ayudar a resolver el grave problema de la entrega de agua contaminada a los usuarios, sería oportuno también saber qué más les toca hacer y qué hicieron o dejaron de hacer sus antecesores para que la bomba del SIAPA, le tronara sólo a Antonio Juárez Trueba.