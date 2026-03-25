Dinero extra para el SIAPA

Nos dicen que en el SIAPA ya sacaron la calculadora… pero parece que es de esas que siempre marcan “error”.

A los mil millones anunciados para apagar el incendio —perdón, la crisis del agua— ahora súmele otros 700 milloncitos más, porque resulta que el remedio incluye un “bypass” para brincarse un tramo donde el agua se pone más turbia que promesa de campaña, allá por Atequiza.

La idea suena bien: si el problema no se arregla, al menos se rodea. Lo curioso es que nadie explica de dónde saldrá el dinero ni cuánto tardará el milagro hidráulico.

Total, que entre parches, desvíos y aclaraciones… el agua sigue igual de oscura, pero las cuentas, esas sí, cada vez más claras.

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En Tlaquepaque no solo se mueven las artesanías… también las piezas políticas. En el Ayuntamiento que encabeza Laura Imelda Pérez Segura se registró otra baja: Santos Manuel Paredes dejó la delegación de Santa María Tequepexpan, donde tenía bajo su lupa a 33 colonias.

Aunque su salida se oficializó hace días, en corto nos cuentan que no fue precisamente voluntaria… sino producto de un desgaste acelerado. ¿La receta? Diferencias “irreconciliables”, grilla interna al punto de ebullición y un ambiente poco amigable.

Traducción política: cuando el proyecto ya no cuadra, mejor hacerse a un lado.

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En el Senado ya calientan la urna… y también la incertidumbre. El llamado Plan B avanza como si nada, con Morena y el Verde tomados de la mano, mientras el PT juega al “sí, pero no”.

Dicen que la reforma va porque va, aunque falten aliados en la foto y sobren dudas en el fondo. La joya: una revocación de mandato que suena más a ratificación con porra oficial incluida. Todo por “ahorrar”, aunque el costo político se dispare. En corto, el bloque oficialista presume músculo… pero cojea.

¿Pasará? Probablemente sí, aunque sea con cirugía de último minuto. Porque en la política mexicana, lo imposible solo tarda un par de negociaciones… o una llamada a tiempo.