¿Y los “Chespiritos”?

“Doña Florinda” y “Chespirito” se enamoraron; eran compañeros de trabajo, había cierta atracción y con la convivencia diaria fueron generando lazos afectivos hasta que decidieron comenzar a andar. La suya podría haber sido una bonita historia de amor, salvo que cuando se enamoraron él tenía más de 20 años de casado, seis hijos y dejó a su esposa para irse con ella.

Han pasado décadas y la historia volvió a ser comidilla este año con el estreno de una serie que narra la vida de Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, donde se muestran detalles, escenas y momentos que solo los verdaderos protagonistas saben cómo sucedieron. Así son todas las historias: tienen varias versiones, distintas u opuestas, cada una según quién la cuente; esta la narró su hijo Roberto Gómez Fernández, fruto de su primer matrimonio con Graciela Fernández (de quien Gómez Bolaños se separó para irse con Florinda Meza).

A 11 años de su fallecimiento, la serie televisiva hace un repaso de la vida del que fue escritor, actor y productor de los programas más famosos de México y el mundo; cada capítulo es un recuento de las risas y la felicidad que durante años han generado esos personajes, que fueron parte de la infancia de millones de personas. Pero su transmisión también generó una ola de odio y misoginia contra Florinda Meza, responsabilizándola de haber roto un matrimonio.

Tras los últimos capítulos hubo un linchamiento selectivo: contra la mujer; de forma misógina se le culpó de ser “la mala”, eximiendo al varón de cualquier culpa. Sin romantizar las traiciones ni las mentiras, en una infidelidad hay responsabilidad compartida, tanto para quien es el “cuerno” como para quien lo pone o engaña a su pareja.

Son romances que no se dan “sin querer queriendo” ni porque se les “chispoteó”, ocurren a diario, no son exclusivos del mundo del espectáculo. Lo interesante es cómo se juzgan socialmente, sosteniéndose en una narrativa de la que quizás poco o nada somos conscientes, con el típico estereotipo de la mujer seduciendo al hombre, invitándolo al pecado. Nada nuevo. Desde el libro del Génesis, a Eva se le asocia con la tentación y el mal porque comió del fruto prohibido y luego lo compartió con Adán.

La actriz de 76 años, que interpretó a doña Florinda, la Popis y la Chimoltrufia fue la compañera de vida de “Chespirito” durante casi cuatro décadas, hasta su último respiro. Y su historia es una donde solo los protagonistas saben lo que realmente pasó y cuánto dolor pudo haber como consecuencias de sus decisiones.

“La serie puede parecer romántica, porque lo pinta como un luchador muy al estilo Hollywood... Pero no es su historia. Es un cuento, puede ser bonito, incluso divertido, pero no es su biografía. A este genio le gustaría que la gente conociera su vida, la verdadera. Que lo recordaran por su legado y no por un melodrama de ficción que falsea los hechos sólo para vender”, respondió Florinda Meza, en su cuenta @florindamezach1 de Instagram.

Más allá de cualquier asunto moral, la infidelidad no es cuestión de género, hay hombres y mujeres infieles, pero socialmente no se castiga igual. Para que alguien “entre” a destruir una relación, debe haber alguien del otro lado “abriéndole” la puerta para que pueda pasar.

Y ahora, ¿quién podrá salvarnos?, preguntaba el antihéroe mexicano y respondía ¡yo! Y sí, porque los primeros responsables de lo que hacemos somos nosotros mismos.