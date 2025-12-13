Doctrina Monroe 2.0

Tal como lo había anticipado en su discurso de su toma de posesión en su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, Donald Trump ya confirmó su deseo de relanzar la llamada Doctrina Monroe, con la que amenaza con controlar los recursos, la economía y las relaciones políticas de todas las naciones de América, en lo que llama “nuestro Hemisferio Occidental”.

Esto quedó confirmado con la publicación de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, presentada el pasado 2 de diciembre en Washington. El documento revela un cambio de estrategia geopolítica de la actual potencia dominante en el capitalismo mundial, para centrarse en regiones estratégicas, especialmente en América Latina, a la que amenaza con controlar mediante el reclutamiento o la expansión, ya sea mediante el poder suave o la presencia militar.

Con frases grandilocuentes, en donde se presenta como la nación elegida por Dios o predestinada a ser la nación “más grande y poderosa” de la historia de la humanidad, Trump presenta su visión para seguir siendo la potencia dominante para los próximos años. En la introducción del documento, el mismo presidente Trump se autoelogia y dice: “Durante los últimos nueve meses, hemos salvado a nuestra nación y al mundo entero, que se encontraban al borde del abismo y de la catástrofe (…) Ninguna administración en la historia ha logrado un cambio tan espectacular en tan poco tiempo”.

La Estrategia de Seguridad del gobierno de Trump sostiene que el objetivo central de la misma es preservar la grandeza de esa nación: “Este documento es una hoja de ruta destinada a garantizar que Estados Unidos siga siendo la nación más grande y próspera de la historia de la humanidad”. El texto repite una y otra vez las preferencias ideológicas del movimiento MAGA que sostiene a Donald Trump, como la preeminencia militar, los valores tradicionales conservadores y su crítica a lo que llaman la ideología woke.

Pero lo más relevante es que de facto renuncia a un dominio mundial como habían intentado las élites y gobiernos de Estados Unidos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, para precisar que se centrarán en las regiones que consideran estratégicas. Y en este reajuste de la política exterior estadounidense declaran la utilización de la vieja Doctrina Monroe como la base de su nueva geopolítica. Pero con el corolario de Trump, como lo llaman en el documento. Es la Doctrina Monroe 2.0. Como se sabe, en 1823, el presidente James Monroe declaró su pretensión de impedir que las potencias europeas tuvieran injerencia en este hemisferio, por lo que proclamó que “América era para los americanos”, entendiendo por americanos solo a los estadounidenses.

Algo semejante acaba de declarar descarada y cínicamente el gobierno de Trump en esta nueva Estrategia de Seguridad. Señalan en el documento: “Queremos asegurarnos de que el Hemisferio Occidental siga siendo lo suficientemente estable y bien gobernado como para prevenir y desalentar las migraciones masivas hacia Estados Unidos; queremos un hemisferio cuyos gobiernos cooperen con nosotros contra los narcoterroristas, los cárteles y otras organizaciones criminales transnacionales; queremos un hemisferio que siga estando a salvo de incursiones extranjeras hostiles o del control de activos clave, y que respalde las cadenas de suministro esenciales; y queremos garantizar nuestro acceso continuo a ubicaciones estratégicas clave. En otras palabras, afirmaremos y aplicaremos un ‘corolario Trump’ a la Doctrina Monroe”.

En esta explícita declaración de intenciones de volcarse sobre América Latina (“Hemisferio Occidental”, la llaman), anuncian su intención de impedir que otras potencias económicas intervengan en esta región, y comprometen a todas las embajadas y relaciones consulares a trabajar para ganar los contratos de infraestructura y de acceso a los recursos estratégicos de la región solo para empresas de Estados Unidos.

Y para ello amenazan incluso con el uso de la fuerza. “Debemos restablecer nuestro acceso independiente y fiable a los bienes que necesitamos para defendernos y preservar nuestro modo de vida. Para ello, será necesario ampliar el acceso de Estados Unidos a los minerales y materiales esenciales, al tiempo que se combaten las prácticas económicas depredadoras”. Sin tapujos y abiertamente consideran que el Occidental es “nuestro hemisferio”.

Visto a la luz de este documento, que presenta la visión de lo que quiere el Gobierno de Estados Unidos para el mundo de los próximos años, las recientes amenazas a Venezuela no son un asunto pasajero, sino el preludio del trato que toda América Latina puede esperar del gobierno de Estados Unidos para los próximos años.

