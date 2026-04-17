Y el premio para la mejor actuación es…

Si los integrantes de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos -quienes entregan el Oscar- o de los Premios Tony -que son considerados el más alto reconocimiento de teatro- vieran la conferencia mañanera de ayer jueves, seguramente que por unanimidad se pronunciarían por entregar el premio a la mejor actriz o a la mejor actuación a la presidenta Claudia Sheinbaum. ¡Vaya actuación!

Todo fue alrededor de la “renuncia” de Citlalli Hernández a la Secretaría de las Mujeres. La presidenta al dar a conocer la “primicia”, esbozando una sonrisa, dijo: “Ayer cuando me vino a ver, me dijeron, ‘La quiere ver Citlalli’. Dije, adelante Citla. Me dijo, ‘Quiero entregarle mi renuncia’, casi me voy de espaldas”. ¡Bravo, bravo, bravo… ! ¡Qué actuación!

Y luego, explicó que “Citla”, “Me dijo que se va al partido, que quiere ayudar a Morena… y entiendo que Luisa María -Alcalde, presidenta del partido- le pidió que si podía ayudarle en este tema o ayudarle al comité ejecutivo”. ¡Bravo, bravo, bravo… ¡Genial interpretación! (Después -a media mañana- la presidenta de Morena, Luis María Alcalde, informó que “Citla” fue designada como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido en el poder.)

Quien no tenga la mínima idea de cómo se manejan “los hilos del poder”, diría, a la presidenta la sorprendieron con la noticia y a punto estuvo de irse “de espaldas”. Pero, alguien con “dos dedos de frente” estará consciente que “la renuncia” fue una maniobra que salió desde la misma oficina principal de Palacio Nacional. Porque no es posible pensar que un secretario de la administración pública vaya y le renuncie -sin mutuo acuerdo- al mandatario en el poder y se vaya a un puesto clave en el partido oficialista, que es manejado desde la misma presidencia.

Ahora bien, cuáles serán las consecuencias -o más movimientos al interior del organismo- del nuevo nombramiento, tomando en cuenta que en las últimas semanas se ha hablado de una inminente salida de Alcalde de la presidencia del partido, de que Andrés López Beltrán, secretario de Organización de Morena e hijo del expresidente López Obrador, se le debilita en el organigrama -enviando un claro mensaje a Palenque- y que el partido emprende un “nuevo rumbo”. Todo esto lo conoceremos en el futuro mediato. Por lo pronto, con lo que nos quedamos, es con la extraordinaria “actuación” -digna de un premio- de sorpresa de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien “casi se va de espaldas”.

Usted, ¿qué opina?