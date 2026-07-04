Klieber Moran, de tres años, fue desenterrado con vida. Resistió seis días sepultado bajo toneladas de escombro; estaba deshidratado, cubierto de polvo, en shock y con varios rasguños, apenas si podía moverse. Sobrevivió a los dos sismos que sacudieron Venezuela, uno tras otro, el pasado 24 de junio.

Rescatistas jordanos lo sacaron la madrugada del martes 30 de entre los restos del edificio de departamentos donde vivía con sus padres. En el hospital lo acompaña su tía materna, en espera de que los papás del pequeño sean localizados con vida.

¿Cuánto tiempo puede sobrevivir una persona entre los escombros tras un sismo? Según especialistas, no hay una cantidad exacta de días. Aunque las primeras 24 - 48 horas son cruciales para rescatar a las víctimas, el que alguien pueda resistir más horas o días depende de varios factores, los principales: el clima (que no sea demasiado caluroso o muy helado), que las víctimas tengan acceso al aire y agua para poder hidratarse, la altura que tenía el inmueble derrumbado, y sobre todo que las víctimas no hayan sufrido lesiones de gravedad. Pero también la fuerza mental para resistir. Y cada día que pasa las posibilidades disminuyen.

A Hernán Gil, de 40 años, lo rescataron después de ocho días del sismo. Estaba sepultado en el sotano de un edificio del que era vigilante, en La Guaira, uno de los Estados más afectados del país venezolano. Rescatistas de siete países estuvieron trabajando durante tres días, recogiendo escombros y haciéndole llegar líquidos con una pequeña manguerita, hasta que lograron extraerlo con vida.

En medio de la tragedia han podido ser rescatadas seis mil 462 personas, hasta el 2 de julio, según cifras oficiales. A la búsqueda que realizan cientos de venezolanos, moviendo desesperadamente los escombros para encontrar con vida a sus seres queridos, se han sumado más de dos mil rescatistas de 27 países.

Cada sobreviviente localizado significa una esperanza de que haya más venezolanos con vida entre las toneladas de escombro que dejaron los sismos de magnitud 7.2 y 7.5. Se estima que hay 34 mil personas sin ser localizadas, de acuerdo con el portal ciudadano “Desaparecidos terremoto Venezuela”. Y el reloj sigue corriendo.

Hay historias de sobrevivientes a terremotos de esa magnitud. En enero del 2010, tras el sismo de 7.0 en Haíti, fue rescatada una joven de 16 años que se mantuvo con vida entre fierros torcidos y escombros durante 15 días tras la desgracia; dos días antes también habían rescatado a un hombre de 30 años de edad. Ambos habrían sido hallados cuando ya habían concluido las búsquedas en ese país.

Que los milagros superen la ley de probabilidades para las y los venezolanos, para que en las siguientes horas continúen encontrando a sus seres queridos con vida. Desde México nos solidarizamos con el pueblo de Venezuela porque sabemos que las tragedias también tienen milagros.