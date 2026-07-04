“¿Y si sí nos regresan a los desaparecidos?”

En lo que va del año se ha reportado a 11 mil 746 personas como desaparecidas y no localizadas en el país, de las cuales 6 mil 978 fueron encontradas y 4 mil 768 siguen en calidad de ausentes. Esto significa que en promedio se reporta a 65 personas ausentes cada día, lo que quiere decir que en estos casi 24 días del Mundial de Futbol se han reportado a cerca de mil 566 personas en todo el país. La desaparición de personas es un fenómeno que sigue creciendo en México y ya alcanza a más de 135 mil personas ausentes, de acuerdo al registro oficial.

Por eso es tan relevante el papel que llevan a cabo las madres buscadoras y colectivos de familiares que buscan a sus desaparecidos. La lucha incansable de las madres y colectivos buscadores han puesto de relevancia esta grave crisis humanitaria que tenemos en México y han demostrado que en muchas ocasiones llevan a cabo las tareas que el Estado mexicano no realiza o no lo hace con eficacia.

De ahí la importancia de la campaña de visibilización de la crisis por desaparición de personas que convocaron decenas de colectivos de búsqueda en distintas ciudades del país. Entre las tareas que llevaron a cabo fue elaborar fichas de búsqueda de sus hijos desaparecidos portando la camiseta verde de la Selección de futbol de México, y de formato semejante a las tarjetas del álbum Panini que circula durante los Mundiales de Futbol.

Otra campaña de visibilización han sido las llamadas “cascaritas por la memoria” en donde los colectivos llaman la atención sobre sus hijos ausentes y a la vez hacen ver que no están contra el Mundial de Futbol, sino contra la indolencia y falta de eficacia de los tres niveles de gobierno frente a sus hijos desaparecidos.

Y en días recientes y ante el clamor de los hinchas que sueñan que la Selección mexicana de futbol puede avanzar en más fases e incluso llegar a la final del Mundial, las familias se han apropiado de la frase y esta semana convocaron a la jornada: “¿Y si sí? Nos regresan a los desaparecidos: Cascarita contra el olvido”.

Las movilizaciones de las familias buscadoras se han encontrado tanto con empatía como indiferencia de parte de la población, según han relatado colectivos de búsqueda. Lo que sí han encontrado es un enorme impacto en la prensa internacional.

Pero desde el lado del Gobierno, la campaña de movilización de las familias buscadoras se han encontrado con la estigmatización, criminalización y hasta represión como ocurrió el pasado 30 de junio en la Ciudad de México. Así lo denunció el Observatorio Mundialista de Derechos Humanos de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT): “Durante las movilizaciones impulsadas por las familias en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, hemos documentado un patrón inaceptable: hostigamiento, restricción al derecho a la protesta, uso desproporcionado de la fuerza y obstaculización sistemática de manifestaciones pacíficas”.

Como se resaltó en el comunicado que dieron a conocer el pasado 1 de julio, “Las familias buscadoras no representan una amenaza para el orden público, por el contrario, realizan una labor humanitaria monumental frente a la crisis de más de 135 mil personas desaparecidas en México”.

Unos días antes, el pasado 23 de junio, el mismo Observatorio Mundialista de Derechos Humanos hizo un recuento de estas violaciones a los derechos en el marco del Mundial de Futbol: “hemos documentado al menos 39 eventos relacionados con violaciones a derechos humanos, de los cuales 36, acumulando 66 incidencias registradas, ya que un mismo hecho puede involucrar más de una afectación a derechos humanos. Los hallazgos documentados muestran una tendencia preocupante: la implementación de medidas de seguridad, control y gestión del espacio público asociadas al mundial están teniendo impactos directos sobre el ejercicio de derechos fundamentales”.

En lugar de mostrar disposición al diálogo público y la empatía con los colectivos de familiares que buscan a sus desaparecidos, el Estado mexicano ha respondido con criminalización y violación al derecho humano a la protesta y todo para hacer posible el gran negocio privado que es el Mundial de Futbol de la FIFA.

La criminalización, han recordado los colectivos, ha venido desde autoridades del más alto nivel, como ocurrió con las declaraciones de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, cuando dijo que se investigaría quien paga las movilizaciones de las familias buscadoras, haciendo sospechar que había intereses partidistas detrás de estas movilizaciones. La titular se Segob se refería en particular a la movilización del colectivo jaliscienses Luz de Esperanza justo en la inauguración del Mundial, el pasado 11 de junio.

Las declaraciones de Rosa Icela Rodríguez fueron tan cuestionadas que ayer en una reunión en Tabasco con 56 colectivos de búsqueda, se vio obligada a disculparse. “Mi comentario sobre el tema fue únicamente para revelar esta acción, pero si ofendí a alguien, si alguien sintió que yo le faltaba el respeto, ofrezco disculpas sinceras”, expresó. Más allá de las disculpas, las familias quieren respuestas y por eso plantean: “¿Y si sí nos regresan a los desaparecidos?”. Es tiempo que los Gobiernos coloquen la crisis por desaparición de personas como la prioridad en la agenda nacional.