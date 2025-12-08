Mínimo, dijo Máximo

Haz un ejercicio: ¿qué salario tenías en 2018? Supongamos que ganabas un salario promedio que en ese entonces, según el IMSS, era de 10 mil 800 pesos mensuales.

¿Qué chance hay de que después de 7 años te hubieran aumentado el sueldo 156% y ganes ahora 27 mil 700 pesos mensuales?

Ese aumento acumulado lo tuvieron miles de trabajadores en el país. ¿Sabes quiénes? Los que ganan el salario mínimo, los más precarizados (alrededor de 8 millones en este momento).

Pongo este ejemplo para entender el impacto de esta política en el bolsillo del asalariado en la parte más baja de la pirámide.

Con Felipe Calderón y Peña Nieto, el salario mínimo se estancó en menos de cuatro mil pesos al mes.

Con el último incremento anunciado por Claudia Sheinbaum, el salario mínimo en México pasará de 3 mil 780 pesos en 2018 a 9 mil 582 pesos mensuales en 2026.

Esta medida ha atendido a una fuerza laboral históricamente “invisible” y marginada: guardias de seguridad privada, choferes, maestros, obreros, empleados de comercios, meseros, oficinistas y burócratas en el rango más bajo, entre otros.

Por eso la población con más poder adquisitivo, la élite comentocrática y la oposición se jalan los cabellos sin comprender por qué la 4T mantiene su hegemonía.

Hay muchas cosas mal en el país, pero la ampliación de los derechos laborales y los programas sociales -la 4T presume que llega a 8 de cada 10 familias- pesan más en la experiencia cotidiana de millones que cualquier discurso opositor o crítica válida contra la 4T.

También es cierto que el alza del mínimo no resuelve por sí sola la informalidad ni la precariedad que persiste en amplios sectores.

Sin embargo, si se preguntan por qué pese a los escándalos de corrupción, la frivolidad de sus dirigentes y la violencia, la Presidenta Claudia Sheinbaum puede alardear frente a más de medio millón -según sus números- en el Zócalo, sólo hay que asomarse al bolsillo de los más vulnerables.

Y en 2027 iniciará una reducción gradual de la jornada laboral: bajará dos horas por año hasta 2030, cuando quedará establecida en 40 horas semanales.

En el país tres de cada cinco personas trabajadoras aseguradas laboran más de 40 horas a la semana…

En otras palabras, desde abajo, el país se ve distinto.