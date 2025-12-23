Vance, “en caballo de hacienda”

“Vamos a lograr que el amigo de mi esposo, -el vicepresidente- JD Vance, sea elegido presidente en 2028 de la manera más contundente posible”, fueron las palabras de Erika Kirk, viuda del activista conservador Charlie Kirk -asesinado en septiembre-, durante su discurso del jueves pasado en la inauguración de la conferencia anual de Turning Point USA en Phoenix, Arizona.

Fue el “banderazo” oficial por la sucesión presidencial y lo más importante, el “destape” del candidato de Donald Trump para sucederlo en la Casa Blanca, tomando en cuenta que Turning Point USA es un aliado del movimiento trumpista MAGA -Make America Great Again- y seguramente que el apoyo al vicepresidente Vance se hizo con el consentimiento de quien despacha desde la oficina Oval.

Aunque es muy temprano, ya que faltan casi tres años para la contienda electoral, desde la semana anterior algunas encuestas mostraban a Vance como el favorito -hasta el momento- entre los republicanos para buscar la nominación presidencial para las elecciones del 7 de noviembre del 2028, con una ventaja considerable en las preferencias ciudadanas en relación al secretario de Estado Marco Rubio, quien es otro de los posibles contendientes, y quien dijo -políticamente hablando- que “Si JD Vance se presenta a la presidencia, será nuestro candidato, y yo seré una de las primeras personas en apoyarlo”.

Del lado demócrata las “vacas están flacas” -para ponerlo en perspectiva, algo similar a lo que sucede en México con la oposición-, porque no existe un liderazgo y menos candidatos con capacidad de oponer resistencia a la maquinaria republicana con la “revolución” de Trump de por medio. Sin embargo, la figura del Gavin Newsom, el gobernador de California surge desde hace algún tiempo como una posibilidad, pero bastante debilitada, ya que en el país al californiano se le califica con notas muy bajas, ya que no ha gobernado con suficiencia al estado que está catalogado como la cuarta economía en el mundo -después de Estados Unidos, China y Alemania-.

Recientemente Jonathan Martin, columnista de POLÍTICO -influyente diario digital- escribió sobre la figura de Newsom y sus posibilidades presidenciales, haciendo énfasis que no es la mejor opción, pero que, ante la falta de liderazgos democráticos, tituló su colaboración con un mensaje de resignación, “Admítanlo, Gavin Newsom es el favorito para 2028”.

Así que, ante la posibilidad de Vance vs Newsom en la siguiente contienda electoral presidencial estadounidense, los republicanos aparentemente van “en caballo de hacienda”.

