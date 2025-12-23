SIAPA: estrenar año con un megacorte

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado conocido como el SIAPA por sus siglas, se prepara para iniciar el año 2026 ganándose otra vez, la antipatía de la gente, pues efectuará un megacorte al servicio de agua el 3 de enero en casi 900 colonias de la llamada Zona Metropolitana de Guadalajara.

La razón está más que justificada: Se anuncian trabajos de mantenimiento preventivo, pero pareciera ser un mal momento justo cuando la gente emprende el camino de la llamada “cuesta de enero” y después de un año, el de 2025, en el que el SIAPA estuvo envuelto en numerosas polémicas, empezando por el incremento en la tarifa, y cómo olvidarlo, también por el escándalo del caso Elizabeth Castro, la asesora del super salario.

Llama la atención que en repetidas ocasiones, el gobernador del Estado, Pablo Lemus Navarro, haya hecho hincapié en que en 2026 deben salir adelante, con apoyo federal o sin éste, los trabajos de construcción del nuevo ducto para abastecer agua de Chapala al Área Conurbada de Guadalajara.

Es conocido desde hace años, y así lo reiteró Pablo Lemus, que el actual ducto es totalmente obsoleto: Se le detectan fugas hasta del 40% del agua que es tomada de la laguna, además de qué en su trayecto hay numerosos robos de agua para actividades agrícolas y pecuarias que no están reguladas.

A eso habría que sumarle que el ducto puede colapsar en cualquier momento, debido al uso intensivo que ha soportado durante años.

Pero ese no es el único de los problemas del SIAPA; el año 2026 iniciará sin que se haya presentado públicamente el proyecto de restructuración, con una revisión a fondo de su operación y sus finanzas; con una evaluación de su plantilla laboral, y particularmente, con una reglamentación transparente de las tareas que deben desempeñarse en cada cargo, para que quienes lo ocupen sean competentes y justifiquen su presencia en el organismo.

Asunto aparte, aunque no menos grave, es la cartera vencida; se manejan cifras que llegan hasta mil 700 millones de pesos, y varios de los presidentes municipales metropolitanos se han preguntado cómo es posible rescatar un organismo que tiene ese tremendo pendiente.

Quizás las medidas que se están preparando para reestructurar al SIAPA y que se han dado a conocer exclusivamente a los alcaldes, serán tan severas que no se han hecho públicas.

De cualquier manera, es importante que en 2026, a pesar de un corte de agua que se dice, no durará más de 24 horas, el SIAPA empiece a trabajar en una campaña de comunicación que le permita recuperar su relación con la ciudadanía.

Y es que entre los reportes de agua turbia en diferentes colonias de los municipios metropolitanos y el incremento en las tarifas sin que haya mecanismos que demuestren un mayor consumo, el SIAPA está destinado a vivir un año 2026 sumido en la permanente polémica y expuesto a las mismas fallas que hemos venido experimentando en los últimos años.

Es cierto, el SIAPA fue durante varios gobiernos, la “caja chica” y el espacio de acomodo para los aliados políticos; pero los errores del pasado no pueden persistir en el presente, sobre todo teniendo en cuenta que, a pesar de la bendición de ser vecinos del Lago de Chapala, el país completo se dirige a un escenario de escasez de agua para todas las actividades humanas.

jonasn80@gmail.com @JonasJAL